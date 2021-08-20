Poucas&Boas: Governo federal aprova venda de empresa capixaba

A sede da Uniaves em Castelo, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Uniaves

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, sem restrições, a compra do frigorífico capixaba Uniaves pela empresa mineira Pip Paf . Com sede em Castelo, no Sul do Estado, a Uniaves é líder no abate de aves e produção de carne de frango in natura do ES. A empresa produz cerca de 80 produtos de diferentes linhas, destinados ao varejo, ao food service, ao mercado doméstico e à exportação.

VALOR DO NEGÓCIO NÃO FOI DIVULGADO

A decisão pela aprovação do negócio, pelo Conselho-Geral do Cade, foi publicada na edição desta quinta-feira (19) no Diário Oficial da União. O negócio, cujo valor não foi divulgado, foi anunciado no fim de julho.

O FATURAMENTO

A Pif Paf, que faturou R$ 2,7 bilhões em 2020, é uma das maiores empresas de aves, suínos e alimentos processados do país, e a aquisição reforça sua presença no segmento de carne de frango. A Uniaves, por sua vez, faturou mais de R$ 75 milhões no ano passado - por isso a transação dependia do aval do Cade.

PRESIDENTE NOVO, NOVO PRESIDENTE

A Imperatriz do Forte está de presidente novo. E novo em todos os sentidos. Com 24 anos, Artur Kadratz, até onde se sabe, é o mais novo presidente de uma escola de samba do Grupo Especial do Brasil. Cria da comunidade do Forte São João, Artur foi intérprete da sua escola e também da São Torquato, além de ter sido segunda voz na Boa Vista, ao lado de Emerson Xumbrega.

A NOVA IMPERATRIZ

O desafio do presidente da verde e rosa é unir a comunidade e renovar os quadros com contratação de profissionais para manter a escola no Grupo Especial em 2022 (se houver desfile). Já estão confirmados o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Vinícius e Júlia, ex-Jucutuquara, e o intérprete Fernando Britto.

CARNAVALESCO EXPERIENTE

O carnavalesco contratado, que retorna à Imperatriz, é Márcio Puluker, que teve passagens pelas escolas do Rio de Janeiro Acadêmicos do Cubango e Inocentes de Belford Roxo e em carnavais de Uruguaiana (RS) e até no Uruguai.

BEM-VINDO AO SÉCULO 21!

A ArcelorMittal Tubarão anuncia que ampliou sua presença digital com um perfil oficial do Twitter (@ArcelorMittalTB). “O objetivo é estreitar ainda mais a comunicação da empresa com seus diversos públicos, além de divulgar novidades, oportunidades, parcerias e muito mais. Tem como proposta também ser um espaço dinâmico para interagir e compartilhar experiências”, diz a siderúrgica em nota.

LATA-VELHA

Quem passa pela Delegacia de Polícia de Santa Inês, em Vila Velha, diz que as viaturas estão caindo aos pedaços. A unidade é movimentada e atende a diversos bairros importantes da cidade canela-verde, como Praia de Itaparica.

AGORA VAI!

Uma cartomante tem investido em anúncio com carro de som que passa por bairros nobres de Vitória. Ela promete tirar amarrações e até trazer o amor de volta. A trilha sonora é composta pela música da novela “Caminho das Índias”.

IBEF HOMENAGEIA EMPRESÁRIOS

Neste sábado (21), de 9h às 12h, será realizado o Encontro Ibef Digital 2021 com o tema “ESG - Meio ambiente, social e governança”. Entre os palestrantes, o fotógrafo Sebastião Salgado; Nelson Jobim, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual e o governador Renato Casagrande. Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander Brasil, vai apresentar um painel em homenagem aos falecidos empresários Cariê Lindenberg, Jônice Tristão, Erling Lorentzen e Camilo Cola.

FORÇA, MENINAS!

O time de futsal feminino do ES que vai disputar o Brasileiro Crédito: Divulgação

A equipe do União Jucu/Arsenal-ES é a representante capixaba na Taça Brasil 2021 de Futsal Feminino, que será disputada na Cidade de Pato Branco (PR) de 23 a 28 de agosto. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). A estreia da equipe é na terça-feira (24), às 9h, conta a equipe do Tremendão (BA).

CONEXÃO ES-RORAIMA

Três profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista, em Roraima, desembarcam nesta segunda-feira (23) em Vitória para conhecer de perto a experiência da capital capixaba com as aulas presenciais em 2021.

ELES MERECEM!

Na próxima quinta (26), será entregue o 17º Prêmio Dom Luiz Gonzaga Fernandes, da área dos direitos humanos. Na ocasião serão homenageados os médicos Margareth Dalcolmo e Lauro Ferreira Pinto, a epidemiologista Ethel Maciel, o padre Júlio Lancellotti, a Campanha Paz e Pão e, in memoriam, Auta Fernandes Trindade e Milton Simonetti. A cerimônia será transmitida às 17h, ao vivo, pelas redes sociais do governador Casagrande.

QUER SER PRESIDENTE

O soldado Nero Soares, que chegou a ser preso acusado de ser um dos líderes da greve da PM em 2017, é candidato a presidente da Associação de Cabos e Soldados (ACS).

ATOR PORTUGUÊS VISITA A PRAINHA

O ator português Tony Correia conheceu nesta semana o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, incluindo o Parque da Prainha, a Gruta de Frei Pedro Palácios, a Igrejinha do Rosário e a nova Casa da Memória de Vila Velha. Ele veio ao Estado para a apresentação do seu monólogo “Navegar é Preciso", que fala da saga dos navegantes portugueses.

CONTAGEM REGRESSIVA. E LENTA

O vereador Rodrigo Borges (Republicanos), de Guarapari, instalou um outdoor na cidade para mostrar o ritmo de construção do hospital da cidade. Segundo o parlamentar, a obra só andou 4% neste ano.

RECADO DADO

A formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento da Polícia Militar, realizada nesta quinta-feira (19), na Academia de Polícia Militar, em Cariacica, foi marcada por uma saia-justa. Opositor ferrenho do governo estadual, o deputado estadual Capitão Assumção (Patriotas) esteve presente e ouviu diversas indiretas do governador Renato Casagrande (PSB) e do secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho.

RECADO DADO 2

Atuando em “casa”, Casagrande e Ramalho se valeram do regulamento do jogo para passarem o recado ao oponente. Tanto o governador quanto o secretário da Sesp apontaram em seus discursos que em um momento difícil tem gente que espalha fake news para prejudicar.

RECADO DADO 3

Casagrande foi além. Passou recado aos formandos – e a quem estava presente – de que é preciso ter paciência com quem é intolerante e que é preciso escolher o que tem de ser feito, pensando no que é certo. Enquanto isso, Assumção entrou mudo e saiu calado.

O SERVIDOR ESCOLHE

Tem servidor da Prefeitura de Vitória reclamando que está sofrendo pressão para abrir uma conta-corrente no Bradesco, o banco que venceu a licitação e passou a gerir a folha de pagamento dos servidores municipais. Acontece que, pela lei, o trabalhador pode escolher receber seu salário na instituição financeira que mais lhe convier.

PRÊMIO NACIONAL

A Sociedade Cultural e Beneficente Monsenhor Alonso (também conhecida como Lar do Idoso), de Vitória, vai receber o Prêmio Zilda Arns 2021. A honraria nacional é concedida a entidades que prestam serviço à causa do idoso.

ARMANDO E ARMANDINHO

Pai do vereador Armandinho Fontoura (Podemos), de Vitória, Armando Fontoura Borges foi nomeado para exercer o cargo comissionado de Supervisor de Interlegis na Assembleia Legislativa.

NO COMANDO

O advogado Aylton Dadalto assumiu a presidência do Conselho Municipal de Segurança Pública de Vitória.

APOIO DE PESO

O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) recebeu apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, ao falar das questões da Polícia Civil. O delegado aposentado tem alertado constantemente sobre a falta de efetivo e o problema de adoção de ferramentas. A instituição tem déficit de cerca de 2 mil servidores.

AS CIDADES EM DEBATE

Diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira é autor de um capítulo do livro “20 Anos do Estatuto da Cidade: experiências e reflexões”, organizado pelo professor Edésio Fernandes. “Essa será uma leitura necessária para compreender a complexidade e as transformações engendradas pelo Estatuto da Cidade”, destaca Lira.

ALÔ, ELEITOR!