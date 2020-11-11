Poucas&Boas: Candidata no ES tem plano só para três anos de governo

Eliana Dadalto: o que a sra. pretende fazer em 2024? Crédito: Assembleia Legislativa

O plano de governo é uma peça que norteia as ações dos candidatos. É tão importante que tem de ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . Mas em Linhares, a candidata a prefeita Eliana Dadalto (Podemos) registrou seu programa de governo para o período 2021-2023, esquecendo-se do quarto ano de mandato, em 2024.

A coluna espera que tenha sido somente um erro de digitação. A propósito, a candidata tinha chance, em caso de vitória de Fabrício Gandini (Cidadania), de assumir o posto do parlamentar na Assembleia Legislativa . No entanto, ela mudou de partido, o que inviabilizou essa possibilidade.

O BOLSONARO PETISTA

Falando em Linhares, o debate promovido entre os candidatos a prefeito, na noite da última terça-feira (10), por uma emissora de TV local, mostrou que o petista Professor Antonio de Freitas estava um pouco atrapalhado para conseguir desenvolver suas ideias respostas. Parecia o presidente Bolsonaro.

LULA É JOÃO

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva é mais um a pedir voto para João Coser (PT) em Vitória. Lula disse que indica Coser pelo fato de o colega do partido ser “amigo” e “pelos bons trabalhos feitos”. “João foi o melhor prefeito de Vitória”, elogiou o líder petista.

MAZINHO, O VIDENTE

Mazinho dos Anjos (PSD) está batendo na tecla, em sua propaganda eleitoral, de que ele é o candidato para o voto útil em Vitória. O vereador afirma que os demais são todos farinha do mesmo saco e ainda citou que Fabrício Gandini (Cidadania) foi alvo de ação da Polícia Federal. Como um profeta eleitoral, Mazinho ainda disse, em uma live, que um determinado rival assumiu a dianteira nas pesquisas. Será que ele acertou?

O BURACO É MAIS EMBAIXO

Leitor da coluna e morador de São Pedro, em Vitória, conta que numa casa do bairro há um bilhete próximo à caixa dos correios: "Senhor candidato, favor colocar seus santinhos no seu buraco". O recado foi dado, mas a pobre caixinha estava abarrotada de panfletos.

LEVANTOU A BOLA

Bernardinho, técnico campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei, enviou apoio à campanha do Coronel Nylton Rodrigues (Novo), em Vitória. “Uma dupla de integridade”, disse o ex-levantador.

DA MPB AO HARDCORE

O cantor Caetano Veloso anunciou apoio ao candidato Rafael Primo (Rede) para a Prefeitura de Vila Velha. Quem seguiu a mesma linha foi Fábio Mozine, músico canela-verde integrante de bandas importantes do cenário hardcore no Brasil, como o Mukeka di Rato.

APOIO GLOBAL

Aliás, parece que a moda pegou: o ator global Marcos Palmeira também gravou um vídeo de apoio a Sérgio Sá (PSB) e sua vice, Laís (Rede), em Vitória. Será que artista rende votos?

O VICE FALADOR

Integrante da campanha de Amarildo Lovato (PSL) pede para destacar que o vice dele, o Coronel Foresti, às vezes fala mais que o próprio candidato a prefeito de Vila Velha. Se isso é bom a gente não sabe, mas está registrado.

PROMESSÔMETRO DO NEUCIMAR

Neucimar Fraga (PSD) promete que vai firmar um compromisso com a juventude de Vila Velha. Entre as medidas, educação integral e apoio a startups.

CANDIDATO DO CÃO

Já na Serra, Sérgio Vidigal (PDT) diz que vai implantar uma clínica veterinária pública. Só não vale ter fila de espera assim como nas unidades de saúde para humanos.

XAMBINHO ASSINOU

Alexandre Xambinho (PL), o dono do jingle do versinho “cristão conservador”, assinou carta-compromisso em defesa da Educação.

MICARETA ELEITORAL

Faltando apenas quatro dias para a eleição, com atividades restritas pela pandemia e a necessidade de estar em mais lugares, os candidatos têm lançado mão de percorrer as ruas a bordo de trios elétricos. Em determinados bairros chega a lembrar um circuito de Carnaval, pois é um trio atrás do outro.

SELVA!

Joel da Costa (PSL), que é policial militar, passou a campanha inteira em Cariacica usando uma camisa longa camuflada, semelhante à do Exército. Fica a curiosidade: ele tem uma coleção dessas camisas?

CADÊ A BIA?

Bia Biancardi (PMB) está distante das redes sociais há alguns dias. Pelo visto, a reta final da campanha está sendo cansativa para a candidata trans em Cariacica.

A DINASTIA DOS PAULUCIO

A eleição de Muniz Freire tem candidatos com o mesmo sobrenome. Pelo PT, a aposta é em Evandro Paulucio. Já dos lados do Cidadania vem Roberto Paulucio.

CACALO, CAMARÃO E SHORT

Muqui tem candidatos com nomes, digamos, exóticos. Cacalo (PSB), Camarão (DEM) e Short (PCdoB) disputam a alcunha mais diferenciada. Zé Marcos (Republicanos) é o que tem o nome de guerra menos sofisticado nesta história.

O AMARO GENÉRICO

Amaro da Loja (PSL) é um dos postulantes ao Executivo municipal de São Domingos do Norte. Disputam com ele: Ana (DEM), Major Cristiano Malacarne (Republicanos), Meirinha Comper (Cidadania) e Pedro Pão (PMN).

LATA-VELHA ELEITORAL

O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) foi pedir voto para o candidato Teté (PSDB) em São José do Calçado e seu carro de som foi um polivalente Uno dos anos 1990.

VITÓRIA SEM VITÓRIA

Viralizou no Sul do Brasil: “Só observo muitos candidatos postando rumo a Vitória. Será que estão indo para o Espírito Santo?”.

CINEMA ELEITORAL EM LINHARES

O encerramento da campanha do candidato à reeleição à Prefeitura de Linhares, Guerino Zanon (MDB), será em grande estilo. A equipe dele produziu um filme, com direção do cineasta José Augusto Muleta, com direito a trailer, cartaz e tudo mais. A exibição oficial será nesta quarta-feira (11), às 21h40, no canal do Youtube do candidato.

ALÔ, BOLSONARO!