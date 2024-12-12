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Leonel Ximenes

Por que uma grande cidade do ES criou mais 2 mil vagas em cemitério

Novo espaço vai atender também sepultamentos de regiões vizinhas

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

12 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A nova área do Cemitério de Rio Quartel, à esquerda, no interior de Linhares
A nova área do Cemitério de Rio Quartel, à esquerda, no interior de Linhares Crédito: Felipe Reis
A Prefeitura de Linhares acaba de entregar as obras de ampliação do Cemitério do Distrito de Rio Quartel, com direito a bênção do padre Romildo da Silva. O novo espaço ganhou mais mil metros quadrados, o suficiente para comportar até 2 mil novas sepulturas.
O aumento do cemitério tem relação com o crescimento e o desenvolvimento da cidade do Norte do Estado, que tem mais de 181 mil habitantes. Rio Quartel, por exemplo, é um distrito industrial pujante e com uma população crescente. Além disso, o distrito atende sepultamento das regiões vizinhas, que são comunidades rurais
Segundo a Prefeitura de Linhares, antes da ampliação havia 800 túmulos e cerca de 1,6 mil pessoas sepultadas no cemitério. O local também ganhou uma calçada que liga a área ampliada à capela mortuária.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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