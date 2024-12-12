Por que uma grande cidade do ES criou mais 2 mil vagas em cemitério

A Prefeitura de Linhares
acaba de entregar as obras de ampliação do Cemitério do Distrito de Rio Quartel, com direito a bênção do padre Romildo da Silva. O novo espaço ganhou mais mil metros quadrados, o suficiente para comportar até 2 mil novas sepulturas.
O aumento do cemitério tem relação com o crescimento e o desenvolvimento da cidade do Norte do Estado
, que tem mais de 181 mil habitantes. Rio Quartel, por exemplo, é um distrito industrial pujante e com uma população crescente. Além disso, o distrito atende sepultamento das regiões vizinhas, que são comunidades rurais
Segundo a Prefeitura de Linhares, antes da ampliação havia 800 túmulos e cerca de 1,6 mil pessoas sepultadas no cemitério. O local também ganhou uma calçada que liga a área ampliada à capela mortuária.