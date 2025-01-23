Por que 19 mil mulheres receberam absorventes gratuitos no ES

Distribuição de absorventes de forma gratuita em Farmácia Popular Crédito: Jerônimo Gonzalez/Ministério da Saúde

Criado no começo do ano passado, o Programa Dignidade Menstrual beneficiou 19 mil pessoas no Espírito Santo, com a entrega de 1,7 milhão de absorventes pelo Ministério da Saúde . No Brasil, 2,1 milhões de mulheres em situação de vulnerabilidade ou de baixa renda receberam o item higiênico.

O programa, instituído no dia 17 de janeiro de 2024, visa garantir o acesso a itens básicos de higiene menstrual, distribuiu 240,3 milhões de absorventes e contou com um investimento de R$ 119,7 milhões do Ministério da Saúde até o dia 31 de dezembro.

Além de fornecer absorventes gratuitos, o programa do governo federal busca educar e conscientizar a população sobre a menstruação, um processo natural ainda cercado por estigmas.

Desde 2023, o Ministério da Saúde promove a qualificação técnica de agentes públicos para abordar temas como a menarca (primeira menstruação), prevenção de infecções, doenças relacionadas e o combate ao preconceito em torno da menstruação.

QUEM TEM DIREITO AOS ABSORVENTES GRATUITOS

Para ter direito aos absorventes gratuitos, é necessário: ter entre 10 e 49 anos de idade e ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Além disso, é preciso estar em uma das seguintes situações: viver em extrema vulnerabilidade social (renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa); ser estudante de escola pública com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa; estar em situação de rua, sem limite de renda.

Para retirar os absorventes, é essencial apresentar a autorização emitida no aplicativo Meu SUS Digital, válida por 180 dias. Além disso, é necessário levar um documento de identidade com foto e o CPF. Para menores de 16 anos a retirada deve ser feita por um de seus responsáveis.