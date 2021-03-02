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Leonel Ximenes

Polícia do ES pode adotar flagrante por videoconferência. Saiba como

Sistema inovador, em operação em Minas Gerais, pode ser implantado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública

Públicado em 

02 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Autoridades da Segurança Pública do ES conhecem o Plantão Digital em operação em Manhuaçu, MG
Autoridades da Segurança Pública do ES conhecem o Plantão Digital em operação em Manhuaçu, MG Crédito: Sesp/Divulgação
Uma comitiva da Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) visitou a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, em Minas Gerais, na última semana, para conhecer de perto o sistema de confecção de prisões em flagrante por videoconferência, conhecido como “Plantão Digital”.
A tecnologia, que funciona desde 2019 na PC mineira, possibilita que uma delegacia de plantão receba ocorrências de diversos locais, sem a necessidade de grandes deslocamentos por parte da autoridade de segurança (Polícia Militar, Guardas Municipais ou qualquer agência policial) que realizou a detenção do suspeito.
O sistema é robusto e conecta dezenas de cidades a apenas uma central. Somente a Delegacia de Manhuaçu, em regime de plantão, ou seja, no período da noite e nos finais de semana, atende 48 municípios de toda a região com uma equipe composta por um delegado, um escrivão e um investigador.
Com o flagrante por videoconferência, é possível um melhor aproveitamento dos recursos humanos, haja vista que não há necessidade de equipes presentes em todas as delegacias. Além disso, recursos públicos são economizados, como combustível e desgaste de viaturas. E até mesmo é garantida proteção ao policial, que não precisa percorrer grandes distâncias, inclusive em rodovias, para entregar uma simples ocorrência.

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O objetivo maior, entretanto, é o ganho de pessoal para a atividade fim da Polícia Civil, que é a investigação e resolução de crimes, ampliando essa capacidade e possibilitando integração ainda maior com os demais operadores da Segurança Pública e da Justiça.
Segundo a Sesp, com as prisões em flagrante por videoconferência, haverá mais racionalidade na gestão do efetivo da Polícia Civil e vão ser evitados os grandes deslocamentos de veículos da PC, principalmente no interior do Estado, para o registro de ocorrência e entrega de presos.
Com o sistema atual, situações absurdas acontecem. Um exemplo é o que ocorre no Norte do Estado: em caso de prisão em flagrante em Pinheiros, durante um final de semana, a ocorrência policial tem que ser entregue na Delegacia Regional de São Mateus, município que fica a 50 km de distância.
Ainda não há um prazo para que o sistema seja lançado no Estado e a forma que funcionaria ainda é analisada pela cúpula da Segurança Pública. O próprio secretário Alexandre Ramalho foi até Manhuaçu para assistir pessoalmente à apresentação do “Plantão Digital", que foi feita pela chefe de gabinete da PCMG e pelo secretário Executivo de Justiça e Defesa Social de Minas Gerais.
Fizeram parte da comitiva da Sesp três delegados, um policial civil responsável pelo setor de tecnologia da PCES e o subsecretário de Segurança, Guilherme Pacífico. A Sesp ainda irá compartilhar as ideias e buscar um entendimento com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB-ES, Defensoria Pública Estadual, Secretaria da Justiça (Sejus) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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