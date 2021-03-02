Polícia do ES pode adotar flagrante por videoconferência. Saiba como

Autoridades da Segurança Pública do ES conhecem o Plantão Digital em operação em Manhuaçu, MG Crédito: Sesp/Divulgação

A tecnologia, que funciona desde 2019 na PC mineira, possibilita que uma delegacia de plantão receba ocorrências de diversos locais, sem a necessidade de grandes deslocamentos por parte da autoridade de segurança ( Polícia Militar , Guardas Municipais ou qualquer agência policial) que realizou a detenção do suspeito.

O sistema é robusto e conecta dezenas de cidades a apenas uma central. Somente a Delegacia de Manhuaçu, em regime de plantão, ou seja, no período da noite e nos finais de semana, atende 48 municípios de toda a região com uma equipe composta por um delegado, um escrivão e um investigador.

Com o flagrante por videoconferência, é possível um melhor aproveitamento dos recursos humanos, haja vista que não há necessidade de equipes presentes em todas as delegacias. Além disso, recursos públicos são economizados, como combustível e desgaste de viaturas. E até mesmo é garantida proteção ao policial, que não precisa percorrer grandes distâncias, inclusive em rodovias, para entregar uma simples ocorrência.

O objetivo maior, entretanto, é o ganho de pessoal para a atividade fim da Polícia Civil , que é a investigação e resolução de crimes, ampliando essa capacidade e possibilitando integração ainda maior com os demais operadores da Segurança Pública e da Justiça.

Segundo a Sesp, com as prisões em flagrante por videoconferência, haverá mais racionalidade na gestão do efetivo da Polícia Civil e vão ser evitados os grandes deslocamentos de veículos da PC, principalmente no interior do Estado, para o registro de ocorrência e entrega de presos.

Com o sistema atual, situações absurdas acontecem. Um exemplo é o que ocorre no Norte do Estado : em caso de prisão em flagrante em Pinheiros, durante um final de semana, a ocorrência policial tem que ser entregue na Delegacia Regional de São Mateus, município que fica a 50 km de distância.

Ainda não há um prazo para que o sistema seja lançado no Estado e a forma que funcionaria ainda é analisada pela cúpula da Segurança Pública. O próprio secretário Alexandre Ramalho foi até Manhuaçu para assistir pessoalmente à apresentação do “Plantão Digital", que foi feita pela chefe de gabinete da PCMG e pelo secretário Executivo de Justiça e Defesa Social de Minas Gerais.