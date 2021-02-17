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Leonel Ximenes

PM prevê gastar até R$ 58 milhões em compra de picapes

Nesta concorrência, carros importados poderão ser adquiridos pela corporação

Públicado em 

17 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Picape utilizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Jardim Camburi
Picape utilizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Jardim Camburi Crédito: Sesp
A Polícia Militar lançou o edital para compra de viaturas picapes, com tração nas quatro rodas, para serviços de patrulhamento tático e, também, de serviço descaracterizado. Somando as duas licitações, a instituição prevê gastar R$ 58,4 milhões para a compra dos veículos.
A licitação para o patrulhamento tático, orçada em até R$ 43,1 milhões, diz que o valor unitário de cada picape deverá ser no máximo de R$ 215,5 mil. Serão adquiridos no mínimo 50 carros e, no máximo, 200, segundo o edital. Entre as exigências estão fabricação nacional ou nacionalizada, ser de cabine dupla e movido a combustível diesel.

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Já o texto para o serviço descaracterizado prevê o investimento de até R$ 15.308.680 nos veículos, com valor unitário máximo de R$ 153.086,80. O edital aponta que serão compradas, no mínimo, 10 picapes e, no máximo, 100.
As especificações das picapes são semelhantes às do primeiro edital. Uma das poucas diferenças é a de permitir carros de fabricação importada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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