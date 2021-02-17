PM prevê gastar até R$ 58 milhões em compra de picapes

A Polícia Militar
lançou o edital para compra de viaturas picapes, com tração nas quatro rodas, para serviços de patrulhamento tático e, também, de serviço descaracterizado. Somando as duas licitações, a instituição prevê gastar R$ 58,4 milhões para a compra dos veículos.
A licitação para o patrulhamento tático, orçada em até R$ 43,1 milhões, diz que o valor unitário de cada picape deverá ser no máximo de R$ 215,5 mil. Serão adquiridos no mínimo 50 carros e, no máximo, 200, segundo o edital. Entre as exigências estão fabricação nacional ou nacionalizada, ser de cabine dupla e movido a combustível diesel.
Já o texto para o serviço descaracterizado prevê o investimento de até R$ 15.308.680 nos veículos, com valor unitário máximo de R$ 153.086,80. O edital aponta que serão compradas, no mínimo, 10 picapes e, no máximo, 100.
As especificações das picapes são semelhantes às do primeiro edital
. Uma das poucas diferenças é a de permitir carros de fabricação importada.