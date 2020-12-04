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Sonho de criança

Presente de aniversário: menino pede para conhecer viatura da PM no ES

Morador de Boa Esperança, Derek, 6, teve o pedido atendido e foi recebido pela equipe.  A criança disse aos militares que sonha em se tornar policial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 12:48

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:48

Criança visita militares em Boa Esperança
Criança visita militares em Boa Esperança Crédito: Divulgação | PMES
Um pequeno morador de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, ganhou um presente inesquecível no seu aniversário de 6 anos. O garoto Derek sonhava em conhecer a viatura e o local de trabalho dos policiais militares da cidade. O menino fez o pedido à mãe e, nesta semana, foi recebido pelos militares.
Para a ocasião especial, o pequeno Derek não podia usar qualquer roupa. O menino vestiu uma farda e foi caracterizado ao encontro dos profissionais que admira. No local, os militares mostraram para a criança todas as instalações do Destacamento Policial da cidade e também a viatura. 
Criança visita militares em Boa Esperança Crédito: Divulgação | PMES
Para registrar o momento especial, não poderiam faltar as fotos com os policiais. Segundo a PM, o Derek ficou encantado ao conhecer a viatura e disse aos militares que sonha em se tornar policial um dia.
O comandante do 2º Batalhão, o tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, disse que a instituição se sente honrada em poder proporcionar esse momento a uma criança.
Criança visita militares em Boa Esperança
Criança visita militares em Boa Esperança Crédito: Divulgação | PMES
De acordo com a PM, a visita seguiu todos os protocolos de segurança adotados por conta da pandemia do novo coronavúrs. 

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