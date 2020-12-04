Presente de aniversário: menino pede para conhecer viatura da PM no ES

Criança visita militares em Boa Esperança Crédito: Divulgação | PMES

Um pequeno morador de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo , ganhou um presente inesquecível no seu aniversário de 6 anos. O garoto Derek sonhava em conhecer a viatura e o local de trabalho dos policiais militares da cidade. O menino fez o pedido à mãe e, nesta semana, foi recebido pelos militares.

Para a ocasião especial, o pequeno Derek não podia usar qualquer roupa. O menino vestiu uma farda e foi caracterizado ao encontro dos profissionais que admira. No local, os militares mostraram para a criança todas as instalações do Destacamento Policial da cidade e também a viatura.

Criança visita militares em Boa Esperança Crédito: Divulgação | PMES

Para registrar o momento especial, não poderiam faltar as fotos com os policiais. Segundo a PM, o Derek ficou encantado ao conhecer a viatura e disse aos militares que sonha em se tornar policial um dia.

O comandante do 2º Batalhão, o tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, disse que a instituição se sente honrada em poder proporcionar esse momento a uma criança.

Criança visita militares em Boa Esperança Crédito: Divulgação | PMES