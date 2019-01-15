PMs vão receber parabéns dos superiores pelo dia do aniversário

O coronel Barreto diz, no ofício, que a iniciativa dos parabéns faz parte da política de valorização institucional da PM Crédito: G1

O governo está mesmo disposto a conquistar a simpatia dos policiais militares. Além da (polêmica) anistia do governador aos grevistas de fevereiro de 2017, o comandante-geral da PM, coronel Barreto, determinou em circular que os comandantes de unidades ou subunidades independentes, chefes e adjuntos serão obrigados a ligar para seus subordinados, no dia do aniversário deles, para parabenizá-los em nome do comando-geral.

Recomendável

Estão liberados da obrigação social apenas os comandantes regionais e diretores, corregedor, ajudante-geral e assistente, mas mesmo a esses o coronel Barreto “recomenda” ligar e dar um alô de parabéns aos seus subordinados.

E agora?

Um oficial da PM de alta patente, ao tomar conhecimento da circular, ironizou: “Como vamos ligar se estão querendo até tirar os celulares funcionais? Teremos de ligar do fixo?”

Em resumo

No final da transmissão da entrevista coletiva em que anunciou a anistia aos PMs grevistas, o governador Casagrande chamou o movimento de “erro”.

Erro ou acerto?

Se foi erro, e ainda mais cometido por militares, a anistia é um acerto?

O custo

Os 23 PMs que foram expulsos voltam à corporação anistiados. Durante mais de um ano afastados, receberão entre R$ 22 mil e R$ 67 mil dos cofres públicos . Ou seja, uma autêntica poupança paga pelo povo capixaba.

Vovô marombeiro

Leitor da coluna passou a frequentar uma academia de Vila Velha e foi informado que ele é o aluno mais velho da turma: 90 anos de idade. Ficou todo feliz. Mas...

Vovós marombeiras

O “orgulho” do vovô malhador durou pouco quando o professor explicou melhor: “O senhor é o homem mais velho, mas aqui têm duas senhoras que têm 95 anos”.

Descoberto

Outro vovozinho, oficial da reserva (R2) do Exército, observa que Bolsonaro é farto em continências mesmo sem estar “coberto’, como manda o regulamento militar.

Coberto

O vovô reservista diz que, na sua época de militar, ninguém fazia continência sem estar com um quepe ou algo similar na cabeça.

Carnaval de burca

Hoje será escolhida a Família Real do Carnaval 2019. É festa, mas o regulamento alerta: “É proibido bumbum de fora”.

Diplomacia da moqueca

O deputado federal Manato (PSL-ES) levou ontem peixes e temperos para Brasília. Hoje ele vai fazer um moqueca para os ministros Gustavo Bebbiano (secretário-geral da Presidência) e Onyx Lorenzoni (chefe da Casa Civil).

Prestígio

Aliás, Manato, amigo de Bolsonaro, foi citado duas vezes ontem pelo presidente durante o pronunciamento sobre o decreto da posse de armas.

Quintal aberto

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, quer dar isenção de visto para americanos e canadenses entrarem no Brasil.

Sala fechada

Entretanto, esses dois países ainda não acenaram com a possibilidade de liberar o visto para os brasileiros.

Escolheu o guarda-chuva

Leitor recebeu um SMS misterioso, supostamente da Defesa Civil, pedindo para ele fornecer o CEP da sua residência para receber alertas de chuvas fortes. Desconfiado, preferiu se “abster”: “Na dúvida, vou ficar com o risco de enchentes mesmo”.

Guerra sem fim

Quadrilhas rivais estão usando as redes sociais para ameaçar traficantes do Bairro da Penha. De lá, supostamente, vieram os bandidos que atacaram ao Morro do Moscoso, na noite de segunda.

Guaraparis

A secretária de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari, Thereza Christina, disse ontem que ouviu colegas falando que o verão em Guarapari está melhor que o de Salvador. Que Paris abra o olho!

Alô, presidente!