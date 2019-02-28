Tropa de elite da Polícia Civil recebe picapes blindadas

Os veículos são protegidos na frente, nas laterais e ainda têm uma manta balística na caçamba, possibilitando proteção aos policiais nas operações.Crédito: Divulgação
A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil recebeu duas picapes blindadas, no valor total de R$ 480 mil. Os veículos, comprados no final do ano passado, são protegidos na frente, nas laterais e ainda têm uma manta balística na caçamba, possibilitando proteção aos policiais nas operações. A PM tem dez veículos desse modelo.
Tem caveirão
Além das picapes blindadas, a Core tem um caveirão, um antigo carro-forte blindado que foi adaptado para atividades policiais. O veículo já está há algum tempo com a Polícia Civil e tem mais de 40 anos. E ainda está na luta.
Pintou sujeira
Há pelo menos um mês está faltando papel higiênico e papel tolha no Hospital Infantil de Vitória. Funcionários estão tendo que levar o material de casa.
Avançou
O Espírito Santo passou do 14º (nota 7,93) para o 8º lugar (9,25) no ranking de transparência dos Estados. A reclassificação ocorreu após o recurso apresentado pelo ES, no final do ano passado, à Controladoria-Geral da União (CGU).
Os primeiros
O primeiro no ranking é Mato Grosso do Sul, que obteve nota 9,64. É seguido de perto pelo Distrito Federal (9,62) e Ceará (9,47)
O ungido
Ontem, pela segunda vez consecutiva, a sessão da Assembleia foi aberta com a citação de um versículo da Bíblia feita pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL). Nas duas vezes, ele não precisou ler as passagens bíblicas – proferiu de memória dois versículos muitos extensos.
Vem grana aí
A Secretaria do Tesouro Nacional autorizou a Prefeitura de Vila Velha a contratar o financiamento externo de mais de R$ 100 milhões, junto ao Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O recurso será utilizado em obras em 34 bairros.
2020 chegou
Os deputados Gandini (PPS) e Lorenzo Pazolini (PRP) se desentenderam ontem na sessão por causa das condições de uma escola de Vitória.
Ditador de estimação
De Trump para Kim Jong-un: “Você é um grande líder”.
Começou bem
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) deu uma enquadrada no ministro da Educação, Vélez Rodríguez.
Capitalismo suado
Não é só na agência do Banestes da Rua Graciano Neves. Cliente de Itaguaçu também reclama que o banco no seu município desliga o ar-condicionado dos setores de caixa eletrônico à noite e nos fins de semana.
Na avenida
Adiel Carteiro Poeta, que está se aposentando das cartas, vai mais uma vez cobrir o Carnaval da Sapucaí como credenciado da Riotur e Liesa.
A rigor
O herói do dia de ontem foi o advogado da Lieses/Lieges, que acompanhou apuração dos desfiles das escolas no Sambão sob um calor de rachar, de terno escuro e gravata.
É campeã!
A Independentes de São Torquato, campeã do Grupo de Acesso A, veio com um enredo falando sobre bares e boemia. A inspiração surgiu de um ouvinte durante o programa “Coisas do Espírito Santo”, da Rádio CBN, com a participação do historiador Fernando Achiamé.
Fora da Ilha
São Torquato (Vila Velha) e Boa Vista (Cariacica) são as campeãs.
Deu problema
O casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos de Jucutuquara não conseguiu uma nota 10 sequer.
Cansaço
Gente que trabalha há muito tempo no Tribunal de Contas garante: a posse do conselheiro Ciciliotti ontem foi uma das mais esvaziadas dos últimos anos.
O povo quer festa
Será que o “povo” trocou o Tribunal de Contas pela apuração do desfile no Sambão?
I love dona Hilda
O destaque da solenidade foi a cerimonialista dona Hilda Cabas, de 90 anos: incansável, subia ao palco e descia sempre com estilo e elegância.
Alô, comunidade!
Vitória desaprendeu a sambar?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.