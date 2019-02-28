Tropa de elite da Polícia Civil recebe picapes blindadas

Os veículos são protegidos na frente, nas laterais e ainda têm uma manta balística na caçamba, possibilitando proteção aos policiais nas operações. Crédito: Divulgação

A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil recebeu duas picapes blindadas, no valor total de R$ 480 mil. Os veículos, comprados no final do ano passado, são protegidos na frente, nas laterais e ainda têm uma manta balística na caçamba, possibilitando proteção aos policiais nas operações. A PM tem dez veículos desse modelo.

Tem caveirão

Além das picapes blindadas, a Core tem um caveirão, um antigo carro-forte blindado que foi adaptado para atividades policiais. O veículo já está há algum tempo com a Polícia Civil e tem mais de 40 anos. E ainda está na luta.

Pintou sujeira

Há pelo menos um mês está faltando papel higiênico e papel tolha no Hospital Infantil de Vitória. Funcionários estão tendo que levar o material de casa.

Avançou

O Espírito Santo passou do 14º (nota 7,93) para o 8º lugar (9,25) no ranking de transparência dos Estados. A reclassificação ocorreu após o recurso apresentado pelo ES, no final do ano passado, à Controladoria-Geral da União (CGU).

Os primeiros

O primeiro no ranking é Mato Grosso do Sul, que obteve nota 9,64. É seguido de perto pelo Distrito Federal (9,62) e Ceará (9,47)

O ungido

Ontem, pela segunda vez consecutiva, a sessão da Assembleia foi aberta com a citação de um versículo da Bíblia feita pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL). Nas duas vezes, ele não precisou ler as passagens bíblicas – proferiu de memória dois versículos muitos extensos.

Vem grana aí

A Secretaria do Tesouro Nacional autorizou a Prefeitura de Vila Velha a contratar o financiamento externo de mais de R$ 100 milhões, junto ao Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O recurso será utilizado em obras em 34 bairros.

2020 chegou

Os deputados Gandini (PPS) e Lorenzo Pazolini (PRP) se desentenderam ontem na sessão por causa das condições de uma escola de Vitória.

Ditador de estimação

De Trump para Kim Jong-un: “Você é um grande líder”.

Começou bem

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) deu uma enquadrada no ministro da Educação, Vélez Rodríguez.

Capitalismo suado

Não é só na agência do Banestes da Rua Graciano Neves. Cliente de Itaguaçu também reclama que o banco no seu município desliga o ar-condicionado dos setores de caixa eletrônico à noite e nos fins de semana.

Na avenida

Adiel Carteiro Poeta, que está se aposentando das cartas, vai mais uma vez cobrir o Carnaval da Sapucaí como credenciado da Riotur e Liesa.

A rigor

O herói do dia de ontem foi o advogado da Lieses/Lieges, que acompanhou apuração dos desfiles das escolas no Sambão sob um calor de rachar, de terno escuro e gravata.

É campeã!

A Independentes de São Torquato, campeã do Grupo de Acesso A, veio com um enredo falando sobre bares e boemia. A inspiração surgiu de um ouvinte durante o programa “Coisas do Espírito Santo”, da Rádio CBN, com a participação do historiador Fernando Achiamé.

Fora da Ilha

São Torquato (Vila Velha) e Boa Vista (Cariacica) são as campeãs.

Deu problema

O casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos de Jucutuquara não conseguiu uma nota 10 sequer.

Cansaço

Gente que trabalha há muito tempo no Tribunal de Contas garante: a posse do conselheiro Ciciliotti ontem foi uma das mais esvaziadas dos últimos anos.

O povo quer festa

Será que o “povo” trocou o Tribunal de Contas pela apuração do desfile no Sambão?

I love dona Hilda

O destaque da solenidade foi a cerimonialista dona Hilda Cabas, de 90 anos: incansável, subia ao palco e descia sempre com estilo e elegância.

Alô, comunidade!

Vitória desaprendeu a sambar?