PM aumenta operações e prende mais assassinos com nova cúpula da Segurança

Em Cariacica, o secretário de Segurança, coronel Alexandre Ramalho, conversa com policiais antes da segunda fase da Operação CaimCrédito: Reprodução do Facebook
O novo comando da Segurança Pública aumentou o número de operações e conseguiu reduzir o índice de homicídios no Espírito Santo. Segundo dados da Sesp, em março, ainda na gestão de Roberto Sá, foram realizadas 8.507 operações no ES, mas em abril, já com Alexandre Ramalho na Secretaria de Segurança e o coronel Caus no comando-geral da PM, houve um salto de 30,6% na ações e esse número passou para 11.117.
MENOS HOMICÍDIOS
Além disso, a média de homicídios diária, em abril, caiu de 6 para 3,2, representando uma redução de quase 50% do início ao final do próprio mês, fechado com 95 homicídios dolosos, 45 a menos que em março. Foram presos 157 homicidas em abril - a maior quantidade para um mês do ano.
VITÓRIA DA VIDA
De janeiro a abril, 1.173 armas foram apreendidas no ES, aumento de 13% ante o mesmo período do ano passado.
IMAGEM ARRANHADA
Um empresário da Praia da Costa foi condenado pela Justiça a seis meses de prisão. O motivo: ele arranhou a lateral do carro de luxo de um desafeto, ao lado do seu posto de gasolina.
CÉU E INFERNO
De um internauta chamando atenção para a gravidade da crise provocada pelo coronavírus: “Igrejas e prostíbulos estão fechados pelo mesmo motivo”.
O CEROL DO TRÁFICO
Traficantes do Complexo da Penha montaram uma oficina de pipas na Rua Daniel de Abreu Machado, em Itararé. Ali os meninos da comunidade aprendem a fazer o brinquedo e ainda ganham a própria pipa.
TEMPOS DE CORONAVÍRUS
Aconteceu dia desses na Praia do Canto: dois jovens estavam de bicicleta, e o menor gritava para o maior, que pouco respondia, ou parecia não entender o que estava acontecendo: “Você f. minha vida, acabou comigo!”. Além de esbravejar, o menor ainda tentou acertar um soco no grandão, que deixou o local com sua bicicleta.
ESPIRRO FATAL
Um terceiro que passava pela rua e viu a cena perguntou ao grandão o que tinha ocorrido: “Não sei bem. Só sei que quando ele me ultrapassava na bicicleta eu espirrei”
TODO MUNDO VÊ
Enquanto o governador Casagrande anuncia que a PM está ajudando a fiscalizar infrações ao distanciamento social, em Jardim Camburi um estabelecimento especializado em churrasquinhos abre todas as noites, há mais de duas semanas.
A PM NÃO VÊ?
E com todo o aparato, com direito a mesinhas na calçada e TV para clientes. Nenhum funcionário do estabelecimento usa máscara. Detalhe: fica na rua atrás da 12ª Cia. Independente da PM.
MALHANDO NO ESCURINHO
Ainda em Jardim Camburi estão acontecendo coisas que (quase) ninguém vê: uma academia de ginástica, próximo à Praça Nilze Mendes, tem recebido alguns seletos clientes à noite, na penumbra. Só ficam uma luzinha ligada e os vultos dos marombeiros malhando.
VEM DE TARTARUGA
Leitor da coluna recebeu, no dia 14 pela manhã, um e-mail dos Correios informando que o “objeto saiu para entrega ao destinatário”. O cliente ficou esperando em casa, a encomenda não chegou e ele foi rastrear o objeto: está previsto para ser entregue dia 20, seis dias depois.
O HUMANO
Bombeiros militares que atenderam a uma ocorrência de colisão de um ônibus contra um poste, na Reta da Penha, ficaram intrigados. O socorro às três vítimas não parece ter despertado grandes sensibilidades.
O ANIMAL
Mas, na sequência, quando atenderam a uma cidadã cujo cachorro havia ficado preso embaixo do banco do carro, e retiraram o animal, foram aplaudidos pelos populares. “Os valores estão invertidos”, comentou um dos agentes.
VOO SOLO
Secretária de Comunicação no governo PH, a jornalista Andréia Lopes, especialista em gestão de imagem e de crise, partiu para voo solo e abriu sua própria empresa.
ALÔ, DOUTOR!
Se o triplex que não está no nome de Lula, é do Lula, os três exames que deram negativo, e que não estão no nome de Bolsonaro, são de Bolsonaro?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.