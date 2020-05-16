PM aumenta operações e prende mais assassinos com nova cúpula da Segurança

Em Cariacica, o secretário de Segurança, coronel Alexandre Ramalho, conversa com policiais antes da segunda fase da Operação Caim Crédito: Reprodução do Facebook

MENOS HOMICÍDIOS

Além disso, a média de homicídios diária, em abril, caiu de 6 para 3,2, representando uma redução de quase 50% do início ao final do próprio mês, fechado com 95 homicídios dolosos, 45 a menos que em março. Foram presos 157 homicidas em abril - a maior quantidade para um mês do ano.

VITÓRIA DA VIDA

De janeiro a abril, 1.173 armas foram apreendidas no ES, aumento de 13% ante o mesmo período do ano passado.

IMAGEM ARRANHADA

Um empresário da Praia da Costa foi condenado pela Justiça a seis meses de prisão. O motivo: ele arranhou a lateral do carro de luxo de um desafeto, ao lado do seu posto de gasolina.

CÉU E INFERNO

De um internauta chamando atenção para a gravidade da crise provocada pelo coronavírus: “Igrejas e prostíbulos estão fechados pelo mesmo motivo”.

O CEROL DO TRÁFICO

Traficantes do Complexo da Penha montaram uma oficina de pipas na Rua Daniel de Abreu Machado, em Itararé. Ali os meninos da comunidade aprendem a fazer o brinquedo e ainda ganham a própria pipa.

TEMPOS DE CORONAVÍRUS

Aconteceu dia desses na Praia do Canto: dois jovens estavam de bicicleta, e o menor gritava para o maior, que pouco respondia, ou parecia não entender o que estava acontecendo: “Você f. minha vida, acabou comigo!”. Além de esbravejar, o menor ainda tentou acertar um soco no grandão, que deixou o local com sua bicicleta.

ESPIRRO FATAL

Um terceiro que passava pela rua e viu a cena perguntou ao grandão o que tinha ocorrido: “Não sei bem. Só sei que quando ele me ultrapassava na bicicleta eu espirrei”

TODO MUNDO VÊ

Enquanto o governador Casagrande anuncia que a PM está ajudando a fiscalizar infrações ao distanciamento social, em Jardim Camburi um estabelecimento especializado em churrasquinhos abre todas as noites, há mais de duas semanas.

A PM NÃO VÊ?

E com todo o aparato, com direito a mesinhas na calçada e TV para clientes. Nenhum funcionário do estabelecimento usa máscara. Detalhe: fica na rua atrás da 12ª Cia. Independente da PM.

MALHANDO NO ESCURINHO

Ainda em Jardim Camburi estão acontecendo coisas que (quase) ninguém vê: uma academia de ginástica, próximo à Praça Nilze Mendes, tem recebido alguns seletos clientes à noite, na penumbra. Só ficam uma luzinha ligada e os vultos dos marombeiros malhando.

VEM DE TARTARUGA

Leitor da coluna recebeu, no dia 14 pela manhã, um e-mail dos Correios informando que o “objeto saiu para entrega ao destinatário”. O cliente ficou esperando em casa, a encomenda não chegou e ele foi rastrear o objeto: está previsto para ser entregue dia 20, seis dias depois.

O HUMANO

Bombeiros militares que atenderam a uma ocorrência de colisão de um ônibus contra um poste, na Reta da Penha, ficaram intrigados. O socorro às três vítimas não parece ter despertado grandes sensibilidades.

O ANIMAL

Mas, na sequência, quando atenderam a uma cidadã cujo cachorro havia ficado preso embaixo do banco do carro, e retiraram o animal, foram aplaudidos pelos populares. “Os valores estão invertidos”, comentou um dos agentes.

VOO SOLO

Secretária de Comunicação no governo PH, a jornalista Andréia Lopes, especialista em gestão de imagem e de crise, partiu para voo solo e abriu sua própria empresa.

ALÔ, DOUTOR!