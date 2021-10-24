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Leonel Ximenes

Pazolini leva secretários para atender nos bairros. São Pedro é o 1°

Prefeito vai instalar o gabinete para as nove regiões administrativas de Vitória

Públicado em 

24 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lorenzo Pazolini-assina ofício ao Instituto Butantan
Lorenzo Pazolini diz que vai prestar atendimento presencial aos moradores Crédito: Prefeitura de Vitória
A partir da próxima sexta-feira (29), a Prefeitura de Vitória passa a percorrer as nove regiões administrativas. O primeiro bairro a receber a ação será São Pedro, onde uma equipe de secretários municipais passará o dia no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) atendendo a população.
"A partir das 7 horas, estaremos com sete secretarias prestando atendimento presencial. Passaremos o dia atendendo os moradores por livre demanda. É uma oportunidade de aproximar a gestão dos moradores", afirma o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Os secretários de Educação (Seme), Saúde (Semus), Segurança Urbana (Semsu), Central de Serviços, Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e a Ouvidoria vão acompanhar Pazolini.
O projeto, segundo a PMV, será periódico, mas sem data definida, e foi inspirado em uma proposta apresentada por Pazolini durante a campanha eleitoral, em 2020, e foi estruturado ao longo dos últimos quase 10 meses, período em que a atual gestão monitorou o perfil das demandas registradas por meio do telefone 156.

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“Após percorrer todas as regiões, faremos uma avaliação de todas as demandas apresentadas e, a partir daí, daremos os encaminhamentos necessários”, explica o prefeito.
O CEU da Ilha das Caieiras fica na Rua 23 de abril, n° 35, na Ilha das Caieiras.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória são pedro Vitória (ES) Ilha das Caieiras
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