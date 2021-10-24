Pazolini leva secretários para atender nos bairros. São Pedro é o 1°

A partir da próxima sexta-feira (29), a Prefeitura de Vitória passa
a percorrer as nove regiões administrativas. O primeiro bairro a receber a ação será São Pedro, onde uma equipe de secretários municipais passará o dia no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) atendendo a população.
"A partir das 7 horas, estaremos com sete secretarias prestando atendimento presencial. Passaremos o dia atendendo os moradores por livre demanda. É uma oportunidade de aproximar a gestão dos moradores", afirma o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
Os secretários de Educação (Seme), Saúde (Semus), Segurança Urbana (Semsu), Central de Serviços, Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e a Ouvidoria vão acompanhar Pazolini.
O projeto, segundo a PMV, será periódico, mas sem data definida, e foi inspirado em uma proposta apresentada por Pazolini durante a campanha eleitoral, em 2020, e foi estruturado ao longo dos últimos quase 10 meses, período em que a atual gestão monitorou o perfil das demandas registradas por meio do telefone 156.
“Após percorrer todas as regiões, faremos uma avaliação de todas as demandas apresentadas e, a partir daí, daremos os encaminhamentos necessários”, explica o prefeito.