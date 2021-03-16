Moradores protestam por falta de atendimento médico no PA  de São Pedro

Moradores da região de São Pedro, em Vitória, realizaram um protesto e chegaram a interromper a Rodovia Serafim Derenzi na noite desta segunda-feira (15). Eles alegaram que a motivação da manifestação era a falta de médicos para realizar o atendimento aos pacientes que estavam na Unidade de Pronto Atendimento de São Pedro.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que, até às 23h, havia 123 pacientes aguardando atendimento na unidade, dos quais, segundo o órgão, 103 eram considerados sem gravidade e poderiam ter seu atendimento realizado na Unidades de Saúde da cidade. A prefeitura ainda informou que os atendimentos estão sendo realizados, mas que a prioridade no PA é para casos de urgência e emergência.
A prefeitura também alegou que, até as 19h desta segunda (15), 113 pacientes foram atendidos. No momento, 13 foram cadastrados na Central de Leitos do Estado e estavam aguardando transferência para leito hospitalar, sendo que dois estavam entubados e necessitavam da transferência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em relação ao protesto, a reportagem demandou a Guarda Municipal de Vitória, que afirmou que a demanda foi atendida pela Polícia Militar, que liberou a via. A PM também foi demandada, mas, até o momento, não houve resposta. Assim que um posicionamento for enviado, este texto será atualizado.