Pandemia? Cidade do ES gastará quase R$ 100 mil para contratar árbitros esportivos

Parece que a pandemia do coronavírus
em Sooretama, no Norte do Estado, está perdendo de goleada para o futebol
. Aos fatos: é que a prefeitura manteve para hoje (9), às 14h, a a abertura das propostas da licitação para contratar árbitros que vão atuar nos eventos esportivos do município. O valor previsto para a concorrência: R$ 98,8 mil.
A prefeitura está dando tanta importância a essa contratação que, mesmo com o ponto facultativo
decretado para hoje na cidade, manteve o certame licitatório para as 14h desta Quinta-Feira Santa.
Tem até aviso no portal da Prefeitura de Sooretama: “A licitação agendada para as 14h horas do dia 09 de abril (quinta-feira) acontecerá normalmente. A equipe do setor ficará de plantão com todos os servidores necessários para realização do certame”.
Por causa da pandemia da Covid-19, ninguém sabe quando as atividades esportivas serão retomadas, devido ao risco de contaminação. Sooretama, a propósito, parece um caso à parte no mundo.
Afinal, as Olimpíadas de Tóquio
foram adiadas para o ano que vem, a exemplo da Eurocopa e da Copa América; todos os campeonatos e torneio locais, nacionais e mundiais, de todas as modalidades esportivas, também estão paralisados. Alguns estádios foram transformados até em hospitais de campanha. Mas em Sooretama a bola tem que rolar. E o dinheiro público, também.