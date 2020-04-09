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Leonel Ximenes

Pandemia? Cidade do ES gastará quase R$ 100 mil para contratar árbitros esportivos

Sooretama fará a licitação nesta quinta-feira (9), mesmo com o ponto facultativo na cidade do Norte do Estado

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 13:30

Públicado em 

09 abr 2020 às 13:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Licitação para contratação de árbitros: Sooretama não deu cartão vermelho
Sooretama não deu cartão vermelho para a licitação para contratação de árbitros  Crédito: Divulgação
Parece que a pandemia do coronavírus em Sooretama, no Norte do Estado, está perdendo de goleada para o futebol. Aos fatos: é que a prefeitura manteve para hoje (9), às 14h, a a abertura das propostas da licitação para contratar árbitros que vão atuar nos eventos esportivos do município. O valor previsto para a concorrência: R$ 98,8 mil.
A prefeitura está dando tanta importância a essa contratação que, mesmo com o ponto facultativo decretado para hoje na cidade, manteve o certame licitatório para as 14h desta Quinta-Feira Santa.
Tem até aviso no portal da Prefeitura de Sooretama: “A licitação agendada para as 14h horas do dia 09 de abril (quinta-feira) acontecerá normalmente. A equipe do setor ficará de plantão com todos os servidores necessários para realização do certame”.

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Por causa da pandemia da Covid-19, ninguém sabe quando as atividades esportivas serão retomadas, devido ao risco de contaminação. Sooretama, a propósito, parece um caso à parte no mundo.
Afinal, as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas para o ano que vem, a exemplo da Eurocopa e da Copa América; todos os campeonatos e torneio locais, nacionais e mundiais, de todas as modalidades esportivas, também estão paralisados. Alguns estádios foram transformados até em hospitais de campanha. Mas em Sooretama a bola tem que rolar. E o dinheiro público, também.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Sooretama tem dois casos confirmados e outros dois suspeitos da Covid-19.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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