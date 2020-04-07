Governo do Estado decreta ponto facultativo nesta quinta-feira

Servidores públicos do Espírito Santo atuam nas repartições Crédito: Divulgação/Seger

O governado do Estado decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (9), nas repartições públicas do executivo estadual, em virtude da Semana Santa. Também não haverá expediente na sexta-feira (10), feriado nacional. A medida reforça a necessidade de distanciamento social para prevenção à transmissão do novo coronavírus

De acordo com o decreto (nº 0459-S/2020), publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), o ponto facultativo não contempla órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala. O texto também menciona a decretação do Estado de Emergência em Saúde Pública devido ao avanço da pandemia no mundo.

Essa data não costuma ser ponto facultativo, mas estamos dando, com exceção dos serviços essenciais. Estamos precisando, nesta semana, de um trabalho mais intenso de isolamento. Vocês estão vendo que o número de casos no Brasil tem crescido e de mortes também. Aqui no Estado está crescendo o número de casos e, infelizmente, já perdemos seis pessoas. Precisamos nos esforçar um pouco mais no isolamento social e ainda mais com as pessoas do grupo de risco, afirmou o governador Renato Casagrande.