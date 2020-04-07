Governo do Estado decreta ponto facultativo nesta quinta-feira

O governado do Estado decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (9), nas repartições públicas do executivo estadual, em virtude da Semana Santa. Também não haverá expediente na sexta-feira (10), feriado nacional. A medida reforça a necessidade de distanciamento social para prevenção à transmissão do novo coronavírus.
De acordo com o decreto (nº 0459-S/2020), publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), o ponto facultativo não contempla órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala. O texto também menciona a decretação do Estado de Emergência em Saúde Pública devido ao avanço da pandemia no mundo.
Essa data não costuma ser ponto facultativo, mas estamos dando, com exceção dos serviços essenciais. Estamos precisando, nesta semana, de um trabalho mais intenso de isolamento. Vocês estão vendo que o número de casos no Brasil tem crescido e de mortes também. Aqui no Estado está crescendo o número de casos e, infelizmente, já perdemos seis pessoas. Precisamos nos esforçar um pouco mais no isolamento social e ainda mais com as pessoas do grupo de risco, afirmou o governador Renato Casagrande.
Casagrande também reforçou a importância de se observar as medidas individuais de prevenção ao vírus. Muitos atenderam nosso chamado para se isolarem, mas ainda assistimos a muitas pessoas nas ruas. Um grupo de pessoas ainda não vislumbrou o perigo que estamos vivendo no mundo, destacou.