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Semana Santa

Governo do Estado decreta ponto facultativo nesta quinta-feira

O ponto facultativo não contempla órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 13:20

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 13:20

Servidores públicos do Espírito Santo atuam nas repartições
Servidores públicos do Espírito Santo atuam nas repartições Crédito: Divulgação/Seger
O governado do Estado decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (9), nas repartições públicas do executivo estadual, em virtude da Semana Santa. Também não haverá expediente na sexta-feira (10), feriado nacional. A medida reforça a necessidade de distanciamento social para prevenção à transmissão do novo coronavírus.
De acordo com o decreto (nº 0459-S/2020), publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), o ponto facultativo não contempla órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala. O texto também menciona a decretação do Estado de Emergência em Saúde Pública devido ao avanço da pandemia no mundo.

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Essa data não costuma ser ponto facultativo, mas estamos dando, com exceção dos serviços essenciais. Estamos precisando, nesta semana, de um trabalho mais intenso de isolamento. Vocês estão vendo que o número de casos no Brasil tem crescido e de mortes também. Aqui no Estado está crescendo o número de casos e, infelizmente, já perdemos seis pessoas. Precisamos nos esforçar um pouco mais no isolamento social e ainda mais com as pessoas do grupo de risco, afirmou o governador Renato Casagrande.
Casagrande também reforçou a importância de se observar as medidas individuais de prevenção ao vírus. Muitos atenderam nosso chamado para se isolarem, mas ainda assistimos a muitas pessoas nas ruas. Um grupo de pessoas ainda não vislumbrou o perigo que estamos vivendo no mundo, destacou.

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