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Segundo o presidente

Federação Italiana de Futebol planeja retomar jogos em 20 de maio

'Hoje ninguém pode fazer previsões até que tenhamos essa emergência de saúde. A prioridade absoluta é terminar o campeonato', disse o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:29

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:29

Time do Inter de Milão
Futebol italiano foi paralisado, assim como quase todas as competições esportivas no mundo Crédito: Inter de Milão/Facebook
Enquanto alguns eventos são cancelados e outros adiados para o ano que vem, o Campeonato Italiano poderá ser retomado em 20 de maio. Pelo menos é esta uma das opções apresentadas, nesta quarta-feira (1), por Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, diante da pandemia do coronavírus.
"Hoje ninguém pode fazer previsões até que tenhamos essa emergência de saúde. É uma emergência única, que afetou todos os setores. Mas assim que for superada, devemos avançar e o futebol está pensando em como retomar a competição. A prioridade absoluta é terminar o campeonato", disse o dirigente, que coloca o início de junho como outra alternativa para o retorno da disputa de futebol no país.
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"Até 18 de abril, estaremos em isolamento total. Existe a hipótese de retornar dia 20 de maio ou no máximo no início de junho, para terminarmos em julho", disse Gravina.

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O Campeonato Italiano está paralisado desde 9 de março e a Juventus lidera a competição, com 63 pontos, contra 62 da Lazio e 54 da Internazionale. Restam 12 rodadas a serem disputadas.
A Itália é o país mais afetado pela COVID-19 na Europa, com mais 110 mil pessoas infectados e 13 mil até o momento.

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