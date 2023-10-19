Os números gigantes do cooperativismo no ES

Pelo quarto ano consecutivo, o Sistema OCB/ES publica o Anuário do Cooperativismo Capixaba, reunindo dados sobre a evolução das atividades das cooperativas registradas no Espírito Santo
. Os números mostram a força e a robustez do setor na economia capixaba.
Em 31 de dezembro de 2022, o Sistema OCB/ES contava com 115 cooperativas registradas que, juntas, somam 747 mil cooperados e empregam cerca de 11,5 mil funcionários.
O setor movimenta 1,8 milhão de pessoas envolvidas com o cooperativismo diretamente ou indiretamente, respondendo por 6,4% do PIB
nominal do Espírito Santo.
Em relação à movimentação financeira, o cooperativismo no ES tem R$ 5,3 bilhões de patrimônio líquido, com R$ 27 bilhões em ativos totais.
A movimentação econômica do setor está em torno de R$ 11,5 bilhões. Tanta pujança acaba gerando R$ 589 milhões em impostos e taxas, segundo o Anuário do Cooperativismo Capixaba.
“Ano a ano, o modelo de negócio tem avançado no Espírito Santo, e os números apresentados neste anuário revelam isso com clareza. Desde o surgimento das primeiras cooperativas no Estado, na década de 1930, até hoje, já foram inúmeras as melhorias implementadas. Registrar e divulgar essas constantes evoluções é imprescindível para sabermos o quanto o cooperativismo capixaba tem se desenvolvido”, afirma Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES.