Os números gigantes do cooperativismo no ES

Em 31 de dezembro de 2022, o Sistema OCB/ES contava com 115 cooperativas registradas que, juntas, somam 747 mil cooperados e empregam cerca de 11,5 mil funcionários.

A movimentação econômica do setor está em torno de R$ 11,5 bilhões. Tanta pujança acaba gerando R$ 589 milhões em impostos e taxas, segundo o Anuário do Cooperativismo Capixaba.

“Ano a ano, o modelo de negócio tem avançado no Espírito Santo, e os números apresentados neste anuário revelam isso com clareza. Desde o surgimento das primeiras cooperativas no Estado, na década de 1930, até hoje, já foram inúmeras as melhorias implementadas. Registrar e divulgar essas constantes evoluções é imprescindível para sabermos o quanto o cooperativismo capixaba tem se desenvolvido”, afirma Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES.