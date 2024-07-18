Oportunidade: Vale busca projetos esportivos para patrocinar no ES

A Vale
está em busca de projetos esportivos no Espírito Santo para serem patrocinados em 2025, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Os projetos devem ser enviados até o dia 30 de setembro pelo site da mineradora.
Atualmente, a companhia está apoiando mais de 400 iniciativas esportivas focadas na inclusão social, que beneficiam mais de 100 mil pessoas, em especial crianças e jovens em vulnerabilidade social, com aulas gratuitas de judô, futebol
e outras modalidades.
No Espírito Santo, 79 iniciativas esportivas estão sendo apoiadas pela Vale, via Lei Federal de Incentivo ao Esporte, beneficiando quase 12 mil pessoas, em especial jovens e crianças, que participam de aulas gratuitas de handebol, basquete e outras modalidades, como ferramenta de transformação social.
Entre os projetos desenvolvidos está a Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Ela tem como padrinho e gestor o ex-triatleta olímpico Juraci Moreira, que participou de três Olimpíadas representando o Brasil. No Estado, são atendidos gratuitamente cerca de 60 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos.
Para solicitar patrocínio da Vale, os projetos devem estar inscritos na plataforma do Ministério do Esporte e enviados até 30 de setembro pelo site: http://patrocinio.valeglobalcomm.com
.