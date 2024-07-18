Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Oportunidade: Vale busca projetos esportivos para patrocinar no ES

Saiba como proceder e o prazo final para obter o financeiro apoio da mineradora

Públicado em 

18 jul 2024 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alunos da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, apoiada pela Vale
Alunos da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, apoiada pela Vale Crédito: Divulgação
Vale está em busca de projetos esportivos no Espírito Santo para serem patrocinados em 2025, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Os projetos devem ser enviados até o dia 30 de setembro pelo site da mineradora.
Atualmente, a companhia está apoiando mais de 400 iniciativas esportivas focadas na inclusão social, que beneficiam mais de 100 mil pessoas, em especial crianças e jovens em vulnerabilidade social, com aulas gratuitas de judô, futebol e outras modalidades.

Veja Também

Quanto ganha um conselheiro da poderosa Vale? Não é pouco não…

No Espírito Santo, 79 iniciativas esportivas estão sendo apoiadas pela Vale, via Lei Federal de Incentivo ao Esporte, beneficiando quase 12 mil pessoas, em especial jovens e crianças, que participam de aulas gratuitas de handebol, basquete e outras modalidades, como ferramenta de transformação social.
Entre os projetos desenvolvidos está a Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Ela tem como padrinho e gestor o ex-triatleta olímpico Juraci Moreira, que participou de três Olimpíadas representando o Brasil. No Estado, são atendidos gratuitamente cerca de 60 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos.
Para solicitar patrocínio da Vale, os projetos devem estar inscritos na plataforma do Ministério do Esporte e enviados até 30 de setembro pelo site: http://patrocinio.valeglobalcomm.com.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Justiça proíbe Vale de retirar transporte de trabalhadores no ES

Crise na Vale: conselheiro que renunciou “atirando” já comandou a Samarco

Grupo que assumiu a Itapemirim está faturando alto. Veja os números

Piloto se confunde e chama o Aeroporto de Vitória de “Guararapes”

O que aconteceu com a viatura dos bombeiros levada pela enchente no ES?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Esportes Vale SA Inclusão social Olimpíadas Responsabilidade Social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados