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Leonel Ximenes

ONG oferece 275 vagas gratuitas no ES para formar gestores públicos

O curso é gratuito, da inscrição à formação, é realizado de maneira híbrida e tem duração de 12 a 24 meses

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

21 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Segundo o Vetor Brasil, mais de 700 trainees e residentes estão ocupando cargos em órgãos públicos
Segundo o Vetor Brasil, mais de 700 trainees e residentes estão ocupando cargos em órgãos públicos no Brasil Crédito: Divulgação
A Organização Não-Governamental Vetor Brasil está selecionando trainees interessados em atuar no setor público. São esperados 275 candidatos no Espírito Santo e 10 mil em todo o país. São dois programas voltados para pessoas em início de carreira que apresentam desejo e potencial para atuar no setor público, em cargos estratégicos em governos. As inscrições vão até 8 de agosto.
O curso é gratuito, da inscrição à formação, é realizado de maneira híbrida e leva de 12 a 24 meses. Durante o curso, não há bolsa. Porém, a remuneração média, depois de formado, é de R$ 4 mil, segundo a ONG.
O Processo Seletivo Unificado 2023 para os Programas Trainee de Gestão Pública (TGP) e Residência em Gestão Pública (TGP) têm diversas iniciativas de diversidade e inclusão voltadas para pessoas trans, negras ou vindas de comunidades carentes.

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“O TGP oferece, de maneira gratuita, uma experiência única de aprendizagem, atuação, troca e impacto. A ideia do programa é tornar esse processo mais eficiente atuando fortemente em quatro frentes: fortalecimento de lideranças, apoio estratégico, educação e diversidade”, explica Marcela Carvalho, coordenadora do Programa Trainee de Gestão Pública do Vetor Brasil.
Desde 2015, 80 mil candidatos já se inscreveram para os programas. Ao todo, foram contemplados cerca de 60 governos diferentes, de 18 partidos distintos, em 34 municípios, espalhados por todos os Estados brasileiros. Hoje, segundo o Vetor Brasil, mais de 700 trainees e residentes estão ocupando cargos em órgãos públicos . Além disso, cerca de 80% de todos os participantes continuam atuando no setor público ou terceiro setor após a experiência.
“A ideia é que os alunos sejam agentes transformadores dentro dos governos. Para isso, ensinamos na prática, além de garantir acesso a ferramentas e espaços formativos para o autodesenvolvimento e alavancagem de uma carreira de impacto”, complementa a coordenadora.

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Os interessados devem se candidatar no site do programa. Após o processo de seleção, os finalistas ficam disponíveis para o pareamento com as vagas dos governos parceiros podendo receber propostas, realizar entrevistas e ser aprovados para uma posição.
O Vetor Brasil é uma organização da sociedade civil (OSC) suprapartidária e sem fins lucrativos. Desde 2015, a ONG atua na atração, seleção e desenvolvimento de profissionais interessados no setor público. O objetivo é contribuir para a efetividade da gestão pública, a fim de potencializar a ação e impacto dos governos. Mais informações: https://vetorbrasil.org/

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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