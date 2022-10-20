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Leonel Ximenes

O que Dallagnol e Mourão vêm fazer no ES

Vice-presidente e ex-procurador da Lava-Jato são estrelas de evento liberal

Públicado em 

20 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Mourão foi eleito senador no Rio Grande do Sul e Dallagnol foi o mais votado para deputado federal no Paraná
Mourão foi eleito senador no Rio Grande do Sul e Dallagnol foi o mais votado para deputado federal no Paraná Crédito: Divulgação
Promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, a 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória terá, entre outras presenças, a do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), senador eleito pelo Rio Grande do Sul; do ex-procurador da República, ex-coordenador da Operação Lava-Jato e deputado federal eleito pelo Paraná, Deltan Dallagnol (Podemos); e do governador Renato Casagrande (PSB).
“Brasil 200 anos acima da lei” será o tema central do evento. Em sua 10ª versão, ele será realizado em formato híbrido, nos dias 3 e 4 de novembro, sendo o presencial no Centro de Convenções de Vitória.

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O Fórum será um grande encontro com personalidades e lideranças diversas e seu objetivo é ser um dos maiores espaços para debate de ideias do Brasil.
“Acreditamos que é por meio da discussão pública e aberta de ideias que se transforma indivíduos capazes de gerar impacto nos ambientes em que vivem”, defende o diretor Institucional do Instituto, Michiel Laranja Bassul.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Deltan Dallagnon Vitória (ES) Hamilton Mourão
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