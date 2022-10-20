O que Dallagnol e Mourão vêm fazer no ES

Promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, a 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória terá, entre outras presenças, a do vice-presidente da República, Hamilton Mourão
(Republicanos), senador eleito pelo Rio Grande do Sul; do ex-procurador da República, ex-coordenador da Operação Lava-Jato e deputado federal eleito pelo Paraná, Deltan Dallagnol (Podemos); e do governador Renato Casagrande
(PSB).
“Brasil 200 anos acima da lei” será o tema central do evento. Em sua 10ª versão, ele será realizado em formato híbrido, nos dias 3 e 4 de novembro, sendo o presencial no Centro de Convenções de Vitória.
O Fórum será um grande encontro com personalidades e lideranças diversas e seu objetivo é ser um dos maiores espaços para debate de ideias do Brasil.
“Acreditamos que é por meio da discussão pública e aberta de ideias que se transforma indivíduos capazes de gerar impacto nos ambientes em que vivem”, defende o diretor Institucional do Instituto, Michiel Laranja Bassul.