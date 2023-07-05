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Leonel Ximenes

O pedido que o ES levará ao vice-presidente Geraldo Alckmin

Presidente da Federação das Indústrias do Estado, Cris Samorini, será recebida nesta sexta em Brasília

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 18:33

Públicado em 

05 jul 2023 às 18:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O vice-presidente, Geraldo Alckmin
Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Crédito: José Cruz
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, será recebida nesta sexta-feira (7), em Brasília, pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A pauta do encontro será o desenvolvimento do mercado de gás natural do Espírito Santo e do Brasil.
Para Cris, tanto o Estado quanto o país têm uma grande oportunidade para aproveitar melhor o gás natural no processo de reindustrialização nacional e avançar na agenda da descarbonização e da transição energética.

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Entre os assuntos que vão ser abordados no encontro estão a oferta de gás natural, a regulamentação do setor e a melhoria da infraestrutura. Cris Samorini pondera que “atacar” essas frentes é garantir mais investimentos e desenvolvimento para o Espírito Santo e para o Brasil.
“Queremos mostrar para o vice-presidente que existem bilhões de reais em projetos represados em função de algumas dificuldades e gargalos que o setor ainda enfrenta. As oportunidades são gigantescas, mas é necessário definir estratégias e políticas voltadas para o setor. Esperamos que essa seja uma agenda para que possamos unir forças e impulsionar o crescimento econômico.”
A presidente da Findes lembra ainda que entre os projetos com potencial está o do Polo Gás-Químico de Linhares que, quando foi planejado, tinha em seu escopo a produção de fertilizantes e produtos químicos derivados do gás natural.
Vai participar também do encontro o presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, que, assim como Cris Samorini, defende a melhoria do mercado de gás natural como fator-chave para a reindustrialização do país.
Juntos, Espírito Santo e Rio de Janeiro respondem por mais de 70% da produção de gás natural do Brasil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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