O pedido que o ES levará ao vice-presidente Geraldo Alckmin

Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Crédito: José Cruz

Para Cris, tanto o Estado quanto o país têm uma grande oportunidade para aproveitar melhor o gás natural no processo de reindustrialização nacional e avançar na agenda da descarbonização e da transição energética.

Entre os assuntos que vão ser abordados no encontro estão a oferta de gás natural, a regulamentação do setor e a melhoria da infraestrutura. Cris Samorini pondera que “atacar” essas frentes é garantir mais investimentos e desenvolvimento para o Espírito Santo e para o Brasil.

“Queremos mostrar para o vice-presidente que existem bilhões de reais em projetos represados em função de algumas dificuldades e gargalos que o setor ainda enfrenta. As oportunidades são gigantescas, mas é necessário definir estratégias e políticas voltadas para o setor. Esperamos que essa seja uma agenda para que possamos unir forças e impulsionar o crescimento econômico.”

A presidente da Findes lembra ainda que entre os projetos com potencial está o do Polo Gás-Químico de Linhares que, quando foi planejado, tinha em seu escopo a produção de fertilizantes e produtos químicos derivados do gás natura l.

Vai participar também do encontro o presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, que, assim como Cris Samorini, defende a melhoria do mercado de gás natural como fator-chave para a reindustrialização do país.