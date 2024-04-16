O novo equipamento de impacto da Guarda Municipal de Vitória

Simulador de impacto veicular adquirido pela concessionáriaEco101 no ano passado Crédito: Eco101/Divulgação

Vitória será a primeira cidade no Estado a ter um simulador de impacto para auxiliar nas ações educativas no trânsito. O equipamento, que custa aproximadamente R$ 85 mil, será adquirido pela Guarda Civil Municipal (GCMV).

A ferramenta simula colisões de veículos com velocidade de até 60km/h e proporciona aos usuários experiências vividas em acidentes reais. Nesta segunda-feira (15) foi publicada, no Diário Oficial do município, a abertura do pregão para selecionar a empresa que fornecerá o equipamento.

“O simulador de impacto é uma ferramenta que fará a diferença na educação para o trânsito, um dos pilares para o trânsito mais seguro. Poderá ser levado às escolas e durante eventos de conscientização tanto sobre velocidade dos condutores e o uso do cinto de segurança. É um instrumento moderno e bastante educativo”, explica Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana da Capital.

O objetivo é que, ao provar consequências de comportamentos imprudentes, as pessoas sejam incentivadas a praticar as medidas de segurança, como não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, respeitar os limites de velocidade e usar o cinto de segurança.

Junto do simulador de impacto, também será adquirido um par de óculos de realidade virtual para fazer com que os participantes possam vivenciar simulações com cenários reais.