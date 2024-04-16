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Leonel Ximenes

O novo equipamento de impacto da Guarda Municipal de Vitória

Ferramenta simula colisões de veículos com velocidade de até 60km/h e proporciona aos usuários experiências vividas em acidentes reais

Públicado em 

16 abr 2024 às 15:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Simulador de impacto veicular adquirido pela concessionáriaEco101 no ano passado
Simulador de impacto veicular adquirido pela concessionáriaEco101 no ano passado Crédito: Eco101/Divulgação
Vitória será a primeira cidade no Estado a ter um simulador de impacto para auxiliar nas ações educativas no trânsito. O equipamento, que custa aproximadamente R$ 85 mil, será adquirido pela Guarda Civil Municipal (GCMV).
A ferramenta simula colisões de veículos com velocidade de até 60km/h e proporciona aos usuários experiências vividas em acidentes reais. Nesta segunda-feira (15) foi publicada, no Diário Oficial do município, a abertura do pregão para selecionar a empresa que fornecerá o equipamento.
“O simulador de impacto é uma ferramenta que fará a diferença na educação para o trânsito, um dos pilares para o trânsito mais seguro. Poderá ser levado às escolas e durante eventos de conscientização tanto sobre velocidade dos condutores e o uso do cinto de segurança. É um instrumento moderno e bastante educativo”, explica Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana da Capital.
O objetivo é que, ao provar consequências de comportamentos imprudentes, as pessoas sejam incentivadas a praticar as medidas de segurança, como não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, respeitar os limites de velocidade e usar o cinto de segurança.
Junto do simulador de impacto, também será adquirido um par de óculos de realidade virtual para fazer com que os participantes possam vivenciar simulações com cenários reais.
“A Guarda de Vitória trabalha na fiscalização das vias, condutores, pedestres e busca a organização do trânsito. O nosso maior foco são os jovens motoristas que estão começando a dirigir e não têm ainda uma compreensão completa dos perigos do trânsito”, diz Boni.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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