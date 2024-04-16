O novo equipamento de impacto da Guarda Municipal de Vitória

Vitória
será a primeira cidade no Estado a ter um simulador de impacto para auxiliar nas ações educativas no trânsito. O equipamento, que custa aproximadamente R$ 85 mil, será adquirido pela Guarda Civil Municipal (GCMV).
A ferramenta simula colisões de veículos com velocidade de até 60km/h e proporciona aos usuários experiências vividas em acidentes reais. Nesta segunda-feira (15) foi publicada, no Diário Oficial do município, a abertura do pregão para selecionar a empresa que fornecerá o equipamento.
“O simulador de impacto é uma ferramenta que fará a diferença na educação para o trânsito, um dos pilares para o trânsito mais seguro. Poderá ser levado às escolas e durante eventos de conscientização tanto sobre velocidade dos condutores e o uso do cinto de segurança. É um instrumento moderno e bastante educativo”, explica Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana da Capital.
O objetivo é que, ao provar consequências de comportamentos imprudentes, as pessoas sejam incentivadas a praticar as medidas de segurança, como não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, respeitar os limites de velocidade e usar o cinto de segurança.
Junto do simulador de impacto, também será adquirido um par de óculos de realidade virtual para fazer com que os participantes possam vivenciar simulações com cenários reais.
“A Guarda de Vitória trabalha na fiscalização das vias, condutores, pedestres e busca a organização do trânsito. O nosso maior foco são os jovens motoristas que estão começando a dirigir e não têm ainda uma compreensão completa dos perigos do trânsito”, diz Boni.