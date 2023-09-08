O futuro das cidades brasileiras em debate em Vitória

Vitória
vai sediar em outubro o Fórum Brasileiro Cidades Inovadoras e Gestão Eficiente (Forcige). O evento tem como objetivo debater e divulgar as experiências exitosas de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada, para a solução dos crescentes desafios com vistas ao desenvolvimento eficiente e sustentável das cidades.
O Fórum será realizado na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), nos dias 5 e 6 de outubro, em parceria com o Instituto Verde Brasil (IVB), com a Comissão Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas da OAB–ES e a Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros (SEE). No evento serão apresentados estudos de casos sucedidos por debates que abordarão temas como o saneamento, o tratamento adequado dos resíduos sólidos, cidades inteligentes e educação, entre outros.
Entre os palestrantes estão o secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni, o prefeito de Carmo do Cajuru (MG) – cidade participante do fórum internacional de PPPs -, Edson de Souza Vilela, o advogado especialista em Gestão Pública, Direito Público e Segurança Pública Aylton Dadalto, o procurador-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
, Anderson Sant'Ana Pedra, e o gerente de engenharia de produto do Grupo Splice (SP), Alex Akira Bueno Sato, entre outros.
As inscrições para participar do Fórum poderão ser realizadas até o dia 2 de outubro através do site oficial do Forcige (forcige.com.br
). Após esta data, as inscrições ainda poderão ser feitas no local do evento.