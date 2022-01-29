O bairro no ES onde uma pessoa é assassinada por mês

Interlagos, bairro mais populoso de Linhares
, apresenta uma triste estatística: nos últimos três anos, a região registra praticamente um homicídio por mês desde o ano de 2019. No intervalo de 36 meses, aconteceram 35 mortes violentas.
No ano passado, Interlagos, ao lado de Aviso – também em Linhares –, acumulou 14 assassinatos, perdendo somente para Braço do Rio, palco de brutais chacinas em Conceição da Barra
, onde 16 pessoas perderam suas vidas violentamente.
Em 2020, houve menos mortes em Interlagos, mas nem por isso o bairro deixou de ser um local onde a vida humana está sempre a perigo. Foram, ao todo, oito homicídios. Mas em 2019, a região vinha de uma alta. Interlagos, juntamente com Graúna, em Cariacica, tinha sido o bairro mais violento do Espírito Santo
, com 13 assassinatos.
O perfil de quem é assassinado no bairro, de um modo geral, fica na faixa etária de 15 a 35 anos, que são as principais vítimas do tráfico de drogas. Majoritariamente, os assassinados são homens.
A formação educacional média dos moradores é deficiente em Interlagos, fator que contribui para uma vida de menos oportunidades e, portanto, de mais violência. Os graus predominantes de ensino no local são ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto, o que demonstra a falta de maior capacidade dos moradores de conseguirem empregos com remuneração mais digna.
A rotina de violência, infelizmente, parece que vai continuar. Interlagos já teve um assassinato em 2022, no último dia 16. Que a paz e as oportunidades de educação, saúde e emprego não demorem a chegar.