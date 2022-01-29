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Leonel Ximenes

O bairro no ES onde uma pessoa é assassinada por mês

Maiores vítimas da violência provocada pelo tráfico de drogas são homens na faixa etária de 15 a 35 anos

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

29 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bairro Interlagos, em Linhares, local de intensa atividade do tráfico de drogas
Bairro Interlagos, em Linhares, local de intensa atividade do tráfico de drogas Crédito: Felipe Reis
Interlagos, bairro mais populoso de Linhares, apresenta uma triste estatística: nos últimos três anos, a região registra praticamente um homicídio por mês desde o ano de 2019. No intervalo de 36 meses, aconteceram 35 mortes violentas.
No ano passado, Interlagos, ao lado de Aviso – também em Linhares –, acumulou 14 assassinatos, perdendo somente para Braço do Rio, palco de brutais chacinas em Conceição da Barra, onde 16 pessoas perderam suas vidas violentamente.
Em 2020, houve menos mortes em Interlagos, mas nem por isso o bairro deixou de ser um local onde a vida humana está sempre a perigo. Foram, ao todo, oito homicídios. Mas em 2019, a região vinha de uma alta. Interlagos, juntamente com Graúna, em Cariacica, tinha sido o bairro mais violento do Espírito Santo, com 13 assassinatos.

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O perfil de quem é assassinado no bairro, de um modo geral, fica na faixa etária de 15 a 35 anos, que são as principais vítimas do tráfico de drogas. Majoritariamente, os assassinados são homens.
A formação educacional média dos moradores é deficiente em Interlagos, fator que contribui para uma vida de menos oportunidades e, portanto, de mais violência. Os graus predominantes de ensino no local são ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto, o que demonstra a falta de maior capacidade dos moradores de conseguirem empregos com remuneração mais digna.

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A rotina de violência, infelizmente, parece que vai continuar. Interlagos já teve um assassinato em 2022, no último dia 16. Que a paz e as oportunidades de educação, saúde e emprego não demorem a chegar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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