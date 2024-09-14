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Leonel Ximenes

Músico capixaba da comunidade Canção Nova fará show no ES

Com milhares de seguidores nas redes sociais, ele é idealizador do projeto “Luau com Cristo”

Públicado em 

14 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Brais Oss é ministro de música, instrumentista (sax, gaita e flauta), compositor, pregador da palavra de Deus, palestrante motivacional, produtor musical e escritor
Brais Oss é ministro de música, instrumentista (sax, gaita e flauta), compositor, pregador da palavra de Deus, palestrante motivacional, produtor musical e escritor Crédito: Divulgação
O músico capixaba Bras Oiss vai voltar à sua terra natal na próxima sexta-feira (20) para participar de um luau promovido pela Juventude Católica de Linhares.
Nascido em São Gabriel da Palha em 1969, ele é membro consagrado da Canção Nova, comunidade católica de padres e leigos que é vinculada à conservadora Renovação Carismática Católica (RCC), localizada em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo
Com milhares de seguidores nas redes sociais, Brais Oss é ministro de música, instrumentista (sax, gaita e flauta), compositor, pregador da palavra de Deus, palestrante motivacional, produtor musical, escritor e idealizador do projeto “Luau com Cristo” na Canção Nova.
Em seu perfil na Canção Nova, Bras Oiss é apresentado como músico desde a década de 1980, quando tocou, por 14 anos, em bares, bailes, trios elétricos e shows. Após seu encontro pessoal com Jesus, decidiu dedicar-se integralmente à música cristã. Consagrou-se à comunidade católica em 2002.
O “Luau com Cristo” (evento para maiores de 12 anos) será realizado no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no centro de Linhares, às 19h. Os ingressos estão à venda no 2º lote pelo valor de R$ 25.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://www.e-inscricao.com/paroquia-sao-joao-paulo-ii-linhares/lual-com-brais-oss. Mais informações pelo telefone 27 99766-4284.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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