Músico capixaba da comunidade Canção Nova fará show no ES

O músico capixaba Bras Oiss vai voltar à sua terra natal na próxima sexta-feira (20) para participar de um luau promovido pela Juventude Católica de Linhares
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Nascido em São Gabriel da Palha
em 1969, ele é membro consagrado da Canção Nova, comunidade católica
de padres e leigos que é vinculada à conservadora Renovação Carismática Católica (RCC), localizada em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo
Com milhares de seguidores nas redes sociais, Brais Oss é ministro de música, instrumentista (sax, gaita e flauta), compositor, pregador da palavra de Deus, palestrante motivacional, produtor musical, escritor e idealizador do projeto “Luau com Cristo” na Canção Nova.
Em seu perfil na Canção Nova, Bras Oiss é apresentado como músico desde a década de 1980, quando tocou, por 14 anos, em bares, bailes, trios elétricos e shows. Após seu encontro pessoal com Jesus, decidiu dedicar-se integralmente à música cristã. Consagrou-se à comunidade católica em 2002.
O “Luau com Cristo” (evento para maiores de 12 anos) será realizado no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no centro de Linhares, às 19h. Os ingressos estão à venda no 2º lote pelo valor de R$ 25.