Mulheres ocupam metade do secretariado em cidade do ES

As mulheres que estão no secretariado de Barra de São Francisco Crédito: Fotomontagem

Com a definição das novas titulares de Educação e também de Esportes, o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) fechou o secretariado municipal em Barra de São Francisco com 47% de representação feminina, sem contar a sua chefe de Gabinete. Outra novidade é a predominância de pessoas mais jovens, muitas delas nunca tendo assumido funções públicas.

“Precisamos oxigenar a política do município. Tem muita gente jovem querendo trabalhar pela cidade e sem oportunidade. O ambiente político é muito dominado pelos homens. Dividimos a equipe e colocamos a metade nas mãos das mulheres. Precisamos criar novas lideranças”, disse o prefeito, que nomeou 15 secretários desde que tomou posse no dia 1º de janeiro. A novidade mais recente é a criação da Secretaria de Esporte e Lazer, que foi desmembrada da Secretaria de Turismo para se tornar uma pasta independente.

As duas novas secretárias – Delma Ker, da Educação, e Grasiele Marques, de Esporte – foram anunciadas na quarta-feira (27) e tomaram posse no mesmo dia. Grasiele é vice-campeã estadual de handebol feminino, título conquistado com a equipe formada por atletas de Barra de São Francisco no campeonato de 2019, o último que houve.

ELEIÇÃO DIRETA PARA A EDUCAÇÃO

Prevaleceu a vontade da maioria dos votantes na eleição direta que escolheu a lista tríplice apresentada pelo secretário de Administração, Elcimar de Souza Alves, ao prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD), e a mineira Delma do Carmo Ker e Aguiar, 48 anos, casada, mãe de dois filhos, foi escolhida para ocupar a Secretaria Municipal de Educação de Barra de São Francisco.

Delma Ker já havia liderado a lista tríplice com 39,6% dos 202 votos válidos (65,7% dos eleitos aptos compareceram à votação não obrigatória), seguida de Magda Rezende (31%) e Laucenir Alves de Souza (24%), mas o que definiu sua indicação foi o projeto apresentado à comissão, o primeiro a ser entregue.

O SECRETARIADO