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Leonel Ximenes

Mulheres ocupam metade do secretariado em cidade do ES

Equipe de governo conta também com jovens que nunca tiveram experiência política

Públicado em 

02 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As mulheres que estão no secretariado de Barra de São Francisco
As mulheres que estão no secretariado de Barra de São Francisco Crédito: Fotomontagem
Com a definição das novas titulares de Educação e também de Esportes, o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) fechou o secretariado municipal em Barra de São Francisco com 47% de representação feminina, sem contar a sua chefe de Gabinete. Outra novidade é a predominância de pessoas mais jovens, muitas delas nunca tendo assumido funções públicas.
“Precisamos oxigenar a política do município. Tem muita gente jovem querendo trabalhar pela cidade e sem oportunidade. O ambiente político é muito dominado pelos homens. Dividimos a equipe e colocamos a metade nas mãos das mulheres. Precisamos criar novas lideranças”, disse o prefeito, que nomeou 15 secretários desde que tomou posse no dia 1º de janeiro. A novidade mais recente é a criação da Secretaria de Esporte e Lazer, que foi desmembrada da Secretaria de Turismo para se tornar uma pasta independente.
As duas novas secretárias – Delma Ker, da Educação, e Grasiele Marques, de Esporte – foram anunciadas na quarta-feira (27) e tomaram posse no mesmo dia. Grasiele é vice-campeã estadual de handebol feminino, título conquistado com a equipe formada por atletas de Barra de São Francisco no campeonato de 2019, o último que houve.

ELEIÇÃO DIRETA PARA A EDUCAÇÃO

Prevaleceu a vontade da maioria dos votantes na eleição direta que escolheu a lista tríplice apresentada pelo secretário de Administração, Elcimar de Souza Alves, ao prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD), e a mineira Delma do Carmo Ker e Aguiar, 48 anos, casada, mãe de dois filhos, foi escolhida para ocupar a Secretaria Municipal de Educação de Barra de São Francisco.
Delma Ker já havia liderado a lista tríplice com 39,6% dos 202 votos válidos (65,7% dos eleitos aptos compareceram à votação não obrigatória), seguida de Magda Rezende (31%) e Laucenir Alves de Souza (24%), mas o que definiu sua indicação foi o projeto apresentado à comissão, o primeiro a ser entregue.

O SECRETARIADO

  1. Elcimar de Souza Alves – Administração e Recursos Humanos
  2. Israelle Cândido – Cultura e Turismo
  3. Marianne Cavalcante – Obras e Urbanismo
  4. Valmer Francisco Simões (Cap PM) - Defesa Social e Guarda Municipal
  5. Isaque Antonio da Silva - Serviços e Limpeza Pública
  6. Guilherme Silva Fernandes - Des. Econômico e Geração de Empregos
  7. Shirley Teixeira Ribeiro - Mulher, Habitação e Assistência
  8. Clemilda José Satil Sala - Fazenda, Patrimônio e Controle
  9. Lislei Moreira Batista Medeiros - Meio Ambiente
  10. Rodrigo Falcão Nogueira - Interior e Transportes
  11. Arilson Fábio Profiro - Agricultura
  12. Rui Ribeiro Borges - Comunicação
  13. Delma Ker – Educação
  14. Grasiele Marques – Esporte e Lazer
  15. Procurador-geral – Elvécio Andrade
  16. Chefia de Gabinete – Márcia Profiro

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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