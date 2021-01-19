Conheça os candidatos na inédita eleição de secretário de Educação em cidade do ES

Laucenir, Magda, Marilson, Mateus e Delma disputam a eleição Crédito: Fotomontagem

Político experiente, Enivaldo dos Anjos (PSD), prefeito de Barra de São Francisco, decidiu inovar na formação do seu secretariado. Mesclou experiência com juventude, quase a metade do primeiro escalão é formado por mulheres, e, como se não bastasse, foi além e promoveu uma eleição direta para a escolha do futuro titular da Secretaria de Educação.

Nesta quinta-feira (21), os profissionais da Educação do município vão às urnas para escolher a lista tríplice da qual sairá o futuro secretário da pasta. Qualquer profissional da área pode concorrer. Os votantes, porém, serão os servidores do quadro da Secretaria Municipal de Educação.

A eleição mexeu com a categoria e não foi preciso aplicar um dos artigos do edital que a regulamentou, o que previa que, caso não houvesse pelo menos três inscritos, ficaria subentendido o desinteresse da classe e o prefeito poderia escolher qualquer nome. Cinco candidatos se inscreveram. O mais novo deles acabou de completar 25 anos de idade e não aceita ser desqualificado por causa da idade. O mais velho tem 53 anos.

Conheça, agora, quem está disputando os votos dos profissionais de Educação de Barra de São Francisco para figurar na lista tríplice. O selecionado terá mandato de dois anos. Após esse período, poderá concorrer à reeleição em novo pleito, que deverá ser ampliado com a participação dos alunos através das associações de pais, cuja criação será incentivada pela administração municipal. Os nomes serão apresentados por ordem alfabética.

Delma do Carmo Ker e Aguiar, 48 anos, foi secretária de Educação na gestão passada, do prefeito Alencar Marim (Podemos). Educadora há mais de três décadas, tem experiência em todas as etapas da educação básica, iniciando as escolas do campo. Também tem experiência na coordenação e professora em nível universitário. Sua principal bandeira é manter o crescimento dos alunos no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que em 2018 e 2019 mostrou os melhores resultados do município em todos os tempos.

Laucenir Alves de Souza e Faria tem 53 anos, nasceu em Barra de São Francisco , e ressalta sua experiência de 27 anos no setor educacional do município, onde exerceu funções de professora, coordenadora, supervisora, diretora e, atualmente, inspetora no município de Mantena (MG). Estabelece como prioridade promover a participação direta de todos os interessados, profissionais da educação, por meio de videconferências, para que ajudem a construir decisões democráticas e em sintonia com os interesses da comunidade

Magda de Almeida Rezende, 46 anos, atua no magistério da cidade de Barra de São Francisco há mais de 25 anos, como professora em todas as modalidades de ensino, tendo sido também diretora escolar e coordenadora pedagógica. Diz que conhece “as dores e as delícias de ser professora”.

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Marilson Gomes Borjaille, 48 anos, é nascido em Barra de São Francisco. Tem licenciatura plena em Pedagogia. Atualmente, começou uma segunda licenciatura, em Sociologia.

Dedica-se à educação desde 1991, com 15 anos na Superintendência Regional de Educação. Atuou na Secretaria de Justiça no setor educacional da Penitenciária de Barra de São Francisco, onde, em 2014, recebeu o troféu de 1º Lugar em Atitudes Humanista/Educação em sua primeira edição por realizar as atividades educativas na unidade prisional.

A lista fecha com o mais jovem concorrente à lista tríplice: Mateus Moreira Dias, que completou 25 anos no último dia 18 e se apresenta como pedagogo e matemático. Foi bolsista do ProUni no curso de Pedagogia (2012-2016) e, em 2017, concluiu a segunda graduação, na área de sua paixão, a Matemática. Desde o ano de 2013 atua no suporte ao ensino superior na instituição Unopar, no polo de Barra de São Francisco, atuando em atribuições administrativas e pedagógicas.