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Leonel Ximenes

Prefeito eleito no ES anuncia eleição direta para secretário de Educação

Enivaldo dos Anjos disse que o processo de escolha será feito em janeiro, poucos dias depois de tomar posse

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:09

Públicado em 

02 dez 2020 às 12:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Enivaldo dos Anjos vai assumir, pela segunda vez, a Prefeitura de Barra de São Francisco
Enivaldo dos Anjos vai assumir, pela segunda vez, a Prefeitura de Barra de São Francisco Crédito: Assembleia Legislativa
Enquanto muitos municípios discutem sobre eleição direta para diretor de escola, o prefeito eleito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSD), anunciou que o futuro secretário municipal de Educação de sua cidade será escolhido através de uma lista tríplice a ser eleita pelo voto direto da comunidade escolar. Por enquanto, somente os profissionais da educação pública vão participar da escolha.
Tanto a regulamentação quanto as regras do processo eleitoral já foram encomendadas à sua equipe de colaboradores, que inclui juristas renomados no Estado e até de fora dele.
Alguns detalhes, entretanto, já foram definidos e discutidos com a equipe que está colaborando com o projeto, coordenado pelo futuro secretário municipal de Administração, Elcimar Souza Alves, escolhido por Enivaldo para ser “o homem forte da gestão”, conforme definiu o prefeito eleito ao anunciar o nome do colaborador.
As regras da eleição do futuro secretário de Educação serão anunciadas por Enivaldo no dia 30 de dezembro. De acordo com o que já está definido, as inscrições para ocupar o cargo serão feitas até 7 de janeiro e a eleição no dia 15 de janeiro. Os três mais votados formarão a lista tríplice para a escolha do secretário pelo prefeito, que adotará critérios próprios, dentre eles a capacidade de liderar a pasta e de cumprir as metas para a Educação.

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“O mandato será de um ano, podendo ser renovado durante os quatro anos de nossa administração. Essa primeira eleição será feita apenas pelos profissionais efetivos da pasta da Educação, mas na primeira reeleição já terá a participação dos votos dos pais de alunos. Os pais terão um ano para organizar as suas respectivas associações em cada uma das 32 escolas e nossa ideia é que já para a reeleição do secretário cada escola terá um voto do representante dos pais de alunos”, adianta Enivaldo.
Segundo promete o futuro prefeito, o secretário de Educação, escolhido pelo voto direto, terá total autonomia para conduzir a pasta, desde que cumpra as metas definidas pela administração. “Se não cumprir, faremos as intervenções necessárias para ajuste de rumo, mas nossa intenção é que a educação siga o seu caminho, pois ninguém melhor do que os profissionais da área para definir os detalhes disso”, reconheceu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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