Do PRTB de Mourão ao PSB de Casagrande, 10 partidos apoiam Enivaldo

Com tantos partidos na aliança, Enivaldo, que também é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, terá o suporte de cerca de 140 candidatos a vereador.

Nesta quarta-feira (16), só boas notícias para a candidatura do velho coronel: além do PSB, foi anunciada a adesão do Podemos, do atual prefeito Alencar Marim, eleito em 2016 pelo PT, com apoio decisivo de Enivaldo.

Em seu discurso aos convencionais, muitos deles presentes no escritório político de onde o evento era transmitido on-line pelas redes sociais, Enivaldo enfatizou: “Se o povo de Barra de São Francisco nos confiar mais esta oportunidade de guiar os destinos do município, nosso compromisso será com a economia do dinheiro público, fazendo mais com menos, e de atenção aos menos desfavorecidos. As gestantes pobres e os idosos terão prioridade em nosso governo, assim como a participação das mulheres”, prometeu o experiente cacique.