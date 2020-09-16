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Leonel Ximenes

Do PRTB de Mourão ao PSB de Casagrande, 10 partidos apoiam Enivaldo

Deputado estadual, aos 70 anos de idade, quer comandar pela segunda vez a cidade de Barra de São Francisco

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 19:48

Públicado em 

16 set 2020 às 19:48
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Enivaldo (à direita) e seu vice, Gustavo Lacerda
Enivaldo (à direita) e seu vice, Gustavo Lacerda Crédito: PSD/Divulgação
Tem gente que o considera um autêntico coronel do interior, mas Enivaldo dos Anjos não liga para o rótulo e segue em frente com apetite político cada vez maior, mesmo aos 70 anos de idade. O deputado estadual do PSD, depois de 30 anos, quer voltar a ser prefeito de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, e para apoiá-lo nessa façanha conseguiu reunir nada menos do que 10 partidos políticos.
É uma autêntica salada partidária, da direita à esquerda passando pelo centro do espectro político: estão na sua coligação, além do PSD, sua legenda, o PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão e o PSB do governador Casagrande. Completam o time o Republicanos, do candidato a vice, Gustavo Lacerda, PSDB, PTB, PMB, DEM, Podemos e MDB.
Com tantos partidos na aliança, Enivaldo, que também é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, terá o suporte de cerca de 140 candidatos a vereador.
Nesta quarta-feira (16), só boas notícias para a candidatura do velho coronel: além do PSB, foi anunciada a adesão do Podemos, do atual prefeito Alencar Marim, eleito em 2016 pelo PT, com apoio decisivo de Enivaldo.

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No encontro virtual para definição da candidatura, Enivaldo fez questão de agradecer ao governador Renato Casagrande pelo apoio que tem dado ao seu mandato de deputado e, agora, por orientar o PSB a apoiar sua candidatura a prefeito.
Em seu discurso aos convencionais, muitos deles presentes no escritório político de onde o evento era transmitido on-line pelas redes sociais, Enivaldo enfatizou: “Se o povo de Barra de São Francisco nos confiar mais esta oportunidade de guiar os destinos do município, nosso compromisso será com a economia do dinheiro público, fazendo mais com menos, e de atenção aos menos desfavorecidos. As gestantes pobres e os idosos terão prioridade em nosso governo, assim como a participação das mulheres”, prometeu o experiente cacique.
Por enquanto, dois partidos “ousaram” desafiar o poder de Enivaldo em Barra de São Francisco e lançaram candidatos a prefeito: Mário Agapito, do PT, e o vereador Juvenal Calixto Filho, do PP. Roberto Firmino, do Cidadania, teve sua candidatura barrada pela Justiça Eleitoral por não ter feito a prestação de contas de 2018, quando foi candidato a deputado estadual.
Se Enivaldo for eleito para comandar pela segunda vez a Prefeitura de Barra de São Francisco, o suplente Luiz Durão (PDT), assume o mandato de deputado na Assembleia Legislativa.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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