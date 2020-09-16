Do PRTB de Mourão ao PSB de Casagrande, 10 partidos apoiam Enivaldo

Tem gente que o considera um autêntico coronel do interior, mas Enivaldo dos Anjos
não liga para o rótulo e segue em frente com apetite político cada vez maior, mesmo aos 70 anos de idade. O deputado estadual do PSD, depois de 30 anos, quer voltar a ser prefeito de Barra de São Francisco
, no Noroeste do Estado, e para apoiá-lo nessa façanha conseguiu reunir nada menos do que 10 partidos políticos.
É uma autêntica salada partidária, da direita à esquerda passando pelo centro do espectro político: estão na sua coligação, além do PSD, sua legenda, o PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão
e o PSB do governador Casagrande
. Completam o time o Republicanos, do candidato a vice, Gustavo Lacerda, PSDB, PTB, PMB, DEM, Podemos e MDB.
Com tantos partidos na aliança, Enivaldo, que também é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, terá o suporte de cerca de 140 candidatos a vereador.
Nesta quarta-feira (16), só boas notícias para a candidatura do velho coronel: além do PSB, foi anunciada a adesão do Podemos, do atual prefeito Alencar Marim, eleito em 2016 pelo PT, com apoio decisivo de Enivaldo.
No encontro virtual para definição da candidatura, Enivaldo fez questão de agradecer ao governador Renato Casagrande pelo apoio que tem dado ao seu mandato de deputado e, agora, por orientar o PSB
a apoiar sua candidatura a prefeito.
Em seu discurso aos convencionais, muitos deles presentes no escritório político de onde o evento era transmitido on-line pelas redes sociais, Enivaldo enfatizou: “Se o povo de Barra de São Francisco nos confiar mais esta oportunidade de guiar os destinos do município, nosso compromisso será com a economia do dinheiro público, fazendo mais com menos, e de atenção aos menos desfavorecidos. As gestantes pobres e os idosos terão prioridade em nosso governo, assim como a participação das mulheres”, prometeu o experiente cacique.
Por enquanto, dois partidos “ousaram” desafiar o poder de Enivaldo em Barra de São Francisco e lançaram candidatos a prefeito: Mário Agapito, do PT
, e o vereador Juvenal Calixto Filho, do PP. Roberto Firmino, do Cidadania, teve sua candidatura barrada pela Justiça Eleitoral por não ter feito a prestação de contas de 2018, quando foi candidato a deputado estadual.
Se Enivaldo for eleito para comandar pela segunda vez a Prefeitura de Barra de São Francisco, o suplente Luiz Durão
(PDT), assume o mandato de deputado na Assembleia Legislativa.