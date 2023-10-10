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Leonel Ximenes

Moradores em situação de rua fazem curso de garçom em cidade do ES

Alunos estão aprendendo a organizar o ambiente e os processos de trabalho; recepcionar e atender clientes; e servir alimentos e bebidas

Públicado em 

10 out 2023 às 14:13
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Garçom: categoria tem direito de ficar com 100% da gorjeta, diz governo federal
O curso de garçom na Serra terá 240 horas de formação Crédito: Shutterstock
Até o dia 4 de dezembro, 12 moradores em situação de rua da Serra estarão participando de um curso de garçom oferecido pela prefeitura em parceria com o Senac, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
No total, serão 240 horas de formação. Após a conclusão do curso, esses moradores em situação de rua estarão aptos a serem reinseridos no mercado de trabalho. Todos os alunos têm ensino fundamental completo.
No curso, ministrado no Senac da Serra, os alunos vão aprender, entre outras atividades, a organizar o ambiente e os processos de trabalho do garçom; recepcionar e atender clientes; e servir alimentos e bebidas.
A secretária de Assistência Social da Serra, Cláudia Silva, explicou os critérios para participar do curso. "A seleção foi realizada a partir do plano individual de acompanhamento de cada usuário do Centro Pop e do interesse em superar a situação de rua. São 13 homens e três mulheres. Desses, 12 estão em acolhimento do município e quatro já estão domiciliados, mas ainda recebem atendimentos até sua emancipação.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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