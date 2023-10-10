Moradores em situação de rua fazem curso de garçom em cidade do ES

No total, serão 240 horas de formação. Após a conclusão do curso, esses moradores em situação de rua estarão aptos a serem reinseridos no mercado de trabalho. Todos os alunos têm ensino fundamental completo.

No curso, ministrado no Senac da Serra, os alunos vão aprender, entre outras atividades, a organizar o ambiente e os processos de trabalho do garçom; recepcionar e atender clientes; e servir alimentos e bebidas.

A secretária de Assistência Social da Serra, Cláudia Silva, explicou os critérios para participar do curso. "A seleção foi realizada a partir do plano individual de acompanhamento de cada usuário do Centro Pop e do interesse em superar a situação de rua. São 13 homens e três mulheres. Desses, 12 estão em acolhimento do município e quatro já estão domiciliados, mas ainda recebem atendimentos até sua emancipação.”