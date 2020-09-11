Ministro do STF diz que fake news são ameaça às eleições. E como fica o ES?

O ministro exemplificou que há ainda situação de lavagem de dinheiro, a partir das fake news, que pode voltar como doação para campanhas eleitorais em todo o Brasil. “O dinheiro lavado não é só para isso. Ele enriquece as pessoas que fazem isso, claro. Mas a lavagem de dinheiro [pela fake News] permite que se faça um exército midiático que pode influenciar negativamente o próprio equilíbrio democrático.”

Como forma de combater essa prática criminosa, Moraes defende que se atinja o órgão que dói mais no humano: o bolso. “Temos de ter um combate inteligente. Depois que a notícia fraudulenta é divulgada, você não consegue mais pará-la. Ela sempre vai ter a capacidade de ferir a dignidade da pessoa. O que devemos fazer é evitar. E dar punições muito graves, muito duras. Aqui o que vale mais é pena pecuniária. O órgão mais sensível do humano é o bolso. O potencial das fake News é quatro, cinco vezes maior do que a da notícia tradicional. Lida com o preconceito das pessoas. Já são determinadas para o que os grupos acreditam num determinado tipo de preconceito.”