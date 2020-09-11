Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ministro do STF diz que fake news são ameaça às eleições. E como fica o ES?

Alexandre de Moraes, que também é do TSE, se diz surpreso com a organização das milícias digitais

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:01

Públicado em 

11 set 2020 às 13:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alexandre Moraes proferiu palestra virtual durante o 15º Congresso de Jornalismo Investigativo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
Alexandre Moraes proferiu palestra virtual durante o 15º Congresso de Jornalismo Investigativo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) Crédito: Reprodução de vídeo
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou nesta sexta-feira (11), durante palestra do 15º Congresso de Jornalismo Investigativo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que as fake news são ameaças às eleições. Para tentar evitar esse tipo de situação, servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais, como o do Espírito Santo, têm recebido capacitação desde 2018.
Moraes demonstrou surpresa com a forma de organização e atuação das chamadas milícias digitais. “O que mais me causou surpresa foi o profissionalismo das milícias digitais. Não tinha noção do extremo profissionalismo, tendo divisão de tarefas para alcançar determinados objetivos. Digo que foi uma cegueira coletiva, inclusive da imprensa tradicional, do que vinha acontecendo”, admitiu o ministro.

Veja Também

Fake news não se combatem apenas com leis, dizem analistas

Barroso diz que Poder Judiciário não tem como "paralisar" as fake news

Alexandre de Moraes,que também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), declarou ainda que “estávamos confundindo grupos de WhatsApp com grupos de milícia que plantavam isso [fake news], que plantavam notícias que criaram. E com inúmeros robôs, que agora substituíram por pessoas, para burlar o sistema. Eles utilizavam a própria mídia para dar amplitude às notícias que plantaram. E conseguiram monetizar, tendo muito dinheiro envolvido. Um nível alto de profissionalismo. Um grande risco às instituições, um grande risco às eleições", alertou.
"Temos de ter uma punição rápida. Estamos fechando o cerco para isso. Estabelecer limites, inclusive com a ajuda do Congresso"
Alexandre de Moraes - Ministro do STF/TSE, defendendo punições a quem propaga fake news no período eleitoral
O ministro exemplificou que há ainda situação de lavagem de dinheiro, a partir das fake news, que pode voltar como doação para campanhas eleitorais em todo o Brasil. “O dinheiro lavado não é só para isso. Ele enriquece as pessoas que fazem isso, claro. Mas a lavagem de dinheiro [pela fake News] permite que se faça um exército midiático que pode influenciar negativamente o próprio equilíbrio democrático.”
Como forma de combater essa prática criminosa, Moraes defende que se atinja o órgão que dói mais no humano: o bolso. “Temos de ter um combate inteligente. Depois que a notícia fraudulenta é divulgada, você não consegue mais pará-la. Ela sempre vai ter a capacidade de ferir a dignidade da pessoa. O que devemos fazer é evitar. E dar punições muito graves, muito duras. Aqui o que vale mais é pena pecuniária. O órgão mais sensível do humano é o bolso. O potencial das fake News é quatro, cinco vezes maior do que a da notícia tradicional. Lida com o preconceito das pessoas. Já são determinadas para o que os grupos acreditam num determinado tipo de preconceito.”

CAPACITAÇÕES NOS TREs

Desde 2018, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) têm recebido capacitação promovida pelo TSE. Além disso, os representantes das redes sociais estão se colocando à disposição para o combate justamente na ponta, onde acontece a disseminação das fake news. Na última quinta-feira, juízes eleitorais do Espírito Santo, Brasília e Goiás participaram de uma reunião virtual com Facebook, Whatsapp e Twitter para conhecer as medidas adotadas por essas ferramentas no combate à desinformação.

Veja Também

TSE amplia horário de votação nas eleições municipais em uma hora

TSE obriga partidos a criar cota de fundo eleitoral para negros, mas só a partir de 2022

Twitter e Facebook, segundo apurou a coluna, já manifestaram que terão tecnologias de inteligência artificial para identificar e bloquear esse tipo de profusão de mensagem que pode ser danosa para as eleições. Os TREs prometem estar muito atentos ao que os candidatos compartilharem, principalmente se for falso, havendo responsabilização por esse delito.
No final das contas, vai valer ao eleitor também fazer suas checagens e não cair nas primeiras mensagens que se espalharem em aplicativos e nas redes sociais.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Fake news STF TSE Eleições 2020 TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados