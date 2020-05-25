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Tribunal Superior Eleitoral

Barroso toma posse no TSE e diz que é preciso 'armar o povo com educação'

Ministro do STF também criticou as 'milícias digitais' e  e rebateu ataques contra o Supremo Tribunal Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 20:42

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:42

Ministro Luis Roberto Barroso toma posse como presidente do TSE
Ministro Luis Roberto Barroso toma posse como presidente do TSE. Cerimônia foi virtual Crédito: Reprodução/TSE
Ao tomar posse nesta segunda-feira ( 25) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso destacou a importância da democracia e rebateu ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Barroso também defendeu a importância da participação feminina na política e fez duras críticas ao que chamou de milícias digitais que disseminam fake news nas eleições. Bolsonaro acompanhou a cerimônia de posse por videoconferência, mas não discursou. 
Barroso afirmou que um dos principais legados de sua geração é ter um país sem presos políticos, sem exilados, sem violência contra os adversários. Ele fez referência aos crimes cometidos durante a ditadura militar.  Ele também afirmou que precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência. 
Como qualquer instituição em uma democracia, o Supremo está sujeito à crítica pública e deve estar aberto ao sentimento da sociedade. Cabe lembrar, porém, que o ataque destrutivo às instituições, a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las, já nos trouxe duas longas ditaduras na República. São feridas profundas na nossa história, que ninguém há de querer reabrir, afirmou Barroso nesta segunda.
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro foi flagrado falando em armar a população para impedir uma suposta ditadura no Brasil. A declaração do presidente ocorreu durante reunião ministerial do dia 22 de abril, tornada pública por decisão do Supremo na última sexta-feira. Nesta segunda, sem citar o Presidente da República diretamente, Barroso falou que precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência.

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A educação, mais que tudo, não pode ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por visões pré-iluministas do mundo. Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência, disse o novo presidente do TSE e ministro do STF.
Barroso também falou sobre a necessidade de encontrarmos denominadores comuns e patrióticos. Pontes, e não muros. Diálogo, em vez de confronto. Razão pública no lugar das paixões extremadas, defendeu. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de um mundo plural. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Nela só não há lugar para a intolerância, a desonestidade e a violência.
Ao assumir a presidência do TSE, Barroso também condenou as chamadas milícias digitais, que, segundo ele, possuem uma atuação perversa para disseminar ódio e radicalização. São terroristas virtuais que utilizam como tática a violência de ideias, e não o debate construtivo. A Justiça Eleitoral deve enfrentar esses desvios, disse.
Com um discurso sobre a importância da equidade de gênero na política, Barroso também enalteceu a condução bem sucedida de mulheres na liderança de países que se tornaram referência no combate ao novo coronavírus. Barroso citou como exemplo a premiê Angela Merkel, da Alemanha, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern.
O Brasil tem sido criticado internacionalmente pela condução no combate à covid-19. Esta semana, o País chegou ao segundo lugar entre os que mais possuem casos confirmados da doença (são mais de 360 mil diagnósticos).

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