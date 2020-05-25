PF cobra de general Heleno provas sobre falhas na segurança no Rio

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno é o responsável pela segurança pessoal de Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR

A Polícia Federal enviou despacho ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo ministro Augusto Heleno, cobrando a apresentação de provas que apontariam a insatisfação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com a segurança pessoal dele e de seus familiares no Rio de Janeiro. A versão do governo é que as declarações do chefe do Executivo sobre durante a reunião ministerial se tratava de reclamações sobre a segurança pessoal, e não sobre a Polícia Federal.

A PF quer que o ministro apresente todas as eventuais trocas de comando na chefia do Escritório Regional do GSI no Rio de Janeiro entre 2019 e 2020, o detalhamento de eventuais óbices ou embaraços a nomes escolhidos para a segurança pessoal de Bolsonaro e seus familiares no período e informações sobre eventual extensão desde o ano passado da segurança pessoal do presidente.

As declarações de Bolsonaro se tornaram públicas na sexta (22) após o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal determinar a divulgação da gravação da reunião ministerial. Entre palavrões e ameaças, as imagens mostram o presidente cobrando mudanças no governo e fazendo pressão sobre Moro e os demais auxiliares sob a alegação de que não vai esperar foder a minha família toda.

Mas é a putaria o tempo todo pra me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui! E isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence a estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final! Não estamos aqui pra brincadeira, disse Bolsonaro.

O Planalto alega que, neste momento, o presidente se referia à sua segurança pessoal no Rio de Janeiro, a cargo do Gabinete de Segurança Institucional, sob comando do ministro Augusto Heleno. Ele não faz nenhum apontamento sobre a declaração durante a reunião.

BOLSONARO PROMOVEU RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA

Reportagem do Jornal Nacional, no entanto, mostrou que o presidente fez alterações, incluindo a promoção, de servidores em sua segurança pessoal semana antes da reunião sem qualquer dificuldade.