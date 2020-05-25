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Inquérito contra Bolsonaro

PF cobra de general Heleno provas sobre falhas na segurança no Rio

Bolsonaro alega que se referia a sua segurança pessoal quando disse que iria 'trocar alguém da segurança' durante reunião ministerial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 20:21

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:21

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno é o responsável pela segurança pessoal de Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
A Polícia Federal enviou despacho ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo ministro Augusto Heleno, cobrando a apresentação de provas que apontariam a insatisfação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com a segurança pessoal dele e de seus familiares no Rio de Janeiro. A versão do governo é que as declarações do chefe do Executivo sobre durante a reunião ministerial se tratava de reclamações sobre a segurança pessoal, e não sobre a Polícia Federal.
A PF quer que o ministro apresente todas as eventuais trocas de comando na chefia do Escritório Regional do GSI no Rio de Janeiro entre 2019 e 2020, o detalhamento de eventuais óbices ou embaraços a nomes escolhidos para a segurança pessoal de Bolsonaro e seus familiares no período e informações sobre eventual extensão desde o ano passado da segurança pessoal do presidente.
As declarações de Bolsonaro se tornaram públicas na sexta (22) após o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal determinar a divulgação da gravação da reunião ministerial. Entre palavrões e ameaças, as imagens mostram o presidente cobrando mudanças no governo e fazendo pressão sobre Moro e os demais auxiliares sob a alegação de que não vai esperar foder a minha família toda.

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Veja os principais trechos do vídeo da reunião entre Bolsonaro e ministros

Mas é a putaria o tempo todo pra me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui! E isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence a estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final! Não estamos aqui pra brincadeira, disse Bolsonaro.
O Planalto alega que, neste momento, o presidente se referia à sua segurança pessoal no Rio de Janeiro, a cargo do Gabinete de Segurança Institucional, sob comando do ministro Augusto Heleno. Ele não faz nenhum apontamento sobre a declaração durante a reunião.

BOLSONARO PROMOVEU RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA

Reportagem do Jornal Nacional, no entanto, mostrou que o presidente fez alterações, incluindo a promoção, de servidores em sua segurança pessoal semana antes da reunião sem qualquer dificuldade.
Moro, por sua vez, acusa o presidente de ameaçar demiti-lo caso não aceitasse a saída de Maurício Valeixo da direção-geral da PF e a substituição do comando da corporação no Rio de Janeiro, foco de interesse da família presidencial.

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