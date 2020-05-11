Ministério Público investiga contratação de árbitros por prefeitura no ES

Em nota oficial divulgada no dia em que a notícia foi publicada na coluna, a Prefeitura de Sooretama afirmou que os valores referentes ao processo de licitação da empresa de arbitragem “só serão realmente utilizados pelo município quando o Campeonato de Futebol Amador acontecer, assim que toda a situação da pandemia estiver resolvida e todos pudermos retomar a normalidade de nosso dia a dia”.