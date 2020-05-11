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Leonel Ximenes

Ministério Público investiga contratação de árbitros por prefeitura no ES

MP apura possível improbidade administrativa da administração de Sooretama na licitação, no valor de R$ 98,8 mil, divulgada pela coluna em 9 de abril

Públicado em 

11 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Licitação para contratação de árbitros: Sooretama não deu cartão vermelho
Licitação para contratação de árbitros em Sooretama: investigação em andamento Crédito: Divulgação
Ministério Público Estadual vai apurar possível ato de improbidade administrativa na contratação de árbitros esportivos pela Prefeitura de Sooretama, conforme mostrou a coluna no dia 9 de abril. A licitação, realizada em plena Quinta-Feira Santa, em regime de plantão, previa gastos de até R$ 98,8 mil para a contratação desses profissionais.
Além de apontar a crise financeira neste momento de pandemia do novo coronavírus, o MPES vai investigar se esses eventos esportivos poderão provocar aglomerações de pessoas, o que contraria, em tese, a situação de isolamento social e calamidade pública decorrente da pandemia, regulada pelo Decreto Estadual nº 4599/2020.
Em nota oficial divulgada no dia em que a notícia foi publicada na coluna, a Prefeitura de Sooretama afirmou que os valores referentes ao processo de licitação da empresa de arbitragem “só serão realmente utilizados pelo município quando o Campeonato de Futebol Amador acontecer, assim que toda a situação da pandemia estiver resolvida e todos pudermos retomar a normalidade de nosso dia a dia”.

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É sempre bom lembrar que as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas para o ano que vem, a exemplo da Eurocopa e da Copa América; todos os campeonatos e torneios locais, nacionais e mundiais, de todas as modalidades esportivas, também estão paralisados. Alguns estádios foram transformados em hospitais de campanha.
Além disso, Estados e municípios estão precisando de socorro federal para sobreviver à crise, agravada pelo desemprego e queda da atividade econômica das empresas. Diante desse quadro, o Poder Público pode se dar ao luxo de gastar quase R$ 100 mil na contratação de árbitros para um campeonato municipal?
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Sooretama tem oito casos confirmados de coronavírus, com um óbito, o que representa um índice (alto) de 12,5% de letalidade.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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