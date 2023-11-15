Militares estão cada vez mais presentes nas eleições no ES

Policiais
e bombeiros militares
estão cada vez mais se candidatando a cargos eletivos no Espírito Santo. Em algumas situações, o crescimento dessas candidaturas, entre anos e tipos de pleitos, foi de 93%.
O levantamento foi realizado pela consultoria Fernando Carreiro Imagem, Comunicação e Inteligência, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
, para o boletim A Vírgula, publicado neste domingo (12).
De acordo com a pesquisa, que tem como referência a participação de policiais militares, bombeiros e militares da reserva nas eleições, a presença desse segmento nos pleitos foi de 87, em 2012, e passou para 168, em 2020, o que representa um acréscimo de 93%.
Já nas eleições estaduais/federais, esse número saltou de 19, em 2014, para 30, em 2020, o que representa alta de 58%, segundo o levantamento.
Quanto aos partidos mais frequentes dos militares, a pesquisa demonstra que até 2012 havia o domínio de siglas mais ligadas à gestão estadual, como o PSB e o PSDB. Depois, as legendas que mais abrigaram os policiais e os bombeiros estão conectadas ao núcleo da direita.
“Em 2018, ano em que Jair Bolsonaro
se candidatou e se elegeu presidente da República pelo PSL, o cenário ficou dominado exclusivamente por siglas conservadoras. O partido em que ele estava, inclusive, foi o maior detentor de candidaturas militares no Estado”, atesta o boletim.
O levantamento finaliza com a reflexão de que, cada vez mais, os militares têm se transformado em bons cabos eleitorais.