Militares estão cada vez mais presentes nas eleições no ES

O levantamento sobre a participação dos militares nas eleições foi feito pela consultoria Fernando Carreiro Imagem, Comunicação e Inteligência Crédito: Nelson Jr./Ascom/TSE

Policiais e bombeiros militares estão cada vez mais se candidatando a cargos eletivos no Espírito Santo. Em algumas situações, o crescimento dessas candidaturas, entre anos e tipos de pleitos, foi de 93%.

O levantamento foi realizado pela consultoria Fernando Carreiro Imagem, Comunicação e Inteligência, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , para o boletim A Vírgula, publicado neste domingo (12).

De acordo com a pesquisa, que tem como referência a participação de policiais militares, bombeiros e militares da reserva nas eleições, a presença desse segmento nos pleitos foi de 87, em 2012, e passou para 168, em 2020, o que representa um acréscimo de 93%.

Já nas eleições estaduais/federais, esse número saltou de 19, em 2014, para 30, em 2020, o que representa alta de 58%, segundo o levantamento.

Quanto aos partidos mais frequentes dos militares, a pesquisa demonstra que até 2012 havia o domínio de siglas mais ligadas à gestão estadual, como o PSB e o PSDB. Depois, as legendas que mais abrigaram os policiais e os bombeiros estão conectadas ao núcleo da direita.

“Em 2018, ano em que Jair Bolsonaro se candidatou e se elegeu presidente da República pelo PSL, o cenário ficou dominado exclusivamente por siglas conservadoras. O partido em que ele estava, inclusive, foi o maior detentor de candidaturas militares no Estado”, atesta o boletim.