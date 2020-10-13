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Leonel Ximenes

Menina ecologista do ES é convidada para reunião com ministro em Brasília

Pietra, de 8 anos, que doou e plantou um jequitibá-rosa no Convento da Penha, participará de uma live com o ministro da Ciência e Tecnologia

Públicado em 

13 out 2020 às 11:25
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ao lado dos pais, do governador Casagrande e dos frades franciscanos, Pietra planta o jequitibá na mata do Convento
Ao lado dos pais, do governador Casagrande e dos frades franciscanos, Pietra planta o jequitibá na mata do Convento Crédito: Guilherme Ferrari
A menina Pietra Schettino, de 8 anos, que doou e plantou um jequitibá-rosa no Convento da Penha, vai participar nesta terça-feira (13), em Brasília, de um bate-papo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e outras quatro crianças.
O ministro, que é amigo do pai de Pietra, o professor da Ufes e ambientalista Luiz Fernando Schettino, vai discutir o tema “Ciência e Tecnologia” em evento promovido pelo Ministério em homenagem à semana da criança.

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Dois participantes são ganhadores de um concurso promovido pela Nasa e uma menina, de apenas 6 anos de idade, é astrônoma mirim. O bate-papo será transmitido ao vivo pelo canal do Ministério da Ciência e Tecnologia no YouTube, a partir das 19h30.
Pietra já preparou algumas perguntas que fará a Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro: Como é a terra vista do espaço? É como nos filmes? Você viu outros planetas? Como a ciência e a tecnologia podem ajudar a natureza? O que uma criança precisa fazer para ser um cientista ou uma astronauta?
A estudante Pietra ficou conhecida após doar ao Convento da Penha, no dia 3 de outubro, uma muda de jequitibá-rosa que ganhou dos pais logo ao nascer. A família, inicialmente, cuidava da planta no apartamento onde mora, na Mata da Praia, em Vitória, mas a árvore começou a crescer e foi levada para a garagem do condomínio, local inadequado para o desenvolvimento do jequitibá.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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