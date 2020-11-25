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Leonel Ximenes

Max demite secretário de Saúde e nomeia 500 concursados em Vila Velha

Jarbas Ribeiro de Assis foi exonerado, por pressão de aliados do prefeito, a 38 dias do fim do governo

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:35

Públicado em 

25 nov 2020 às 11:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Vila Velha
Max Filho tenta a reeleição em Vila Velha Crédito: Reprodução
O secretário de Saúde de Vila Velha, o médico Jarbas Ribeiro de Assis, foi demitido do cargo pelo prefeito Max Filho (PSDB), a exatos 38 dias do fim da atual administração. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito na noite de segunda-feira (24) durante uma reunião de campanha com apoiadores. Quem assume é a enfermeira Suely Rangel, que já havia trabalhado com Max em outras ocasiões na prefeitura, inclusive como subsecretária da pasta.
“Sou muito grato ao doutor Jarbas, que fez um trabalho bonito, mas neste momento em que a enfermagem está muito machucada, nós precisamos tratar com carinho esse grupo que tem feito tanto pela Saúde de Vila Velha”, discursou Max para seus aliados, no momento em que apresentava a nova titular da pasta.
Em contato com a coluna, o prefeito elogiou Jarbas de Assis, a quem qualificou como “excelente secretário”, mas admitiu que a demissão dele foi motivada por “acidentes de percurso”. O prefeito relacionou problemas de filas em algumas unidades de saúde, o que, segundo ele, gerou muitas reclamações durante a campanha eleitoral. Citou também problemas de relacionamento do ex-secretário.

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Além disso, segundo enumerou o candidato do PSDB à reeleição em Vila Velha, numa caminhada de campanha, no último sábado, na Praia da Costa, Jarbas foi visto num bar, o que contrariou muitos aliados do prefeito, que exigiram a demissão do secretário.
Suely também é funcionária efetiva da Prefeitura de Vitória, mas, segundo Max, ela foi cedida à PMVV pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania).

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A assessoria de Jarbas Ribeiro diz que o ex-secretário não vai se pronunciar sobre sua demissão “em respeito aos laços históricos com ex-governador Max Mauro, de quem foi secretário estadual da Saúde”.

PREFEITO NOMEIA MAIS DE 500 CONCURSADOS

Além de demitir o secretário municipal da Saúde, o prefeito Max Filho convocou mais de 500 profissionais de diversas áreas aprovados no último concurso público. Eles têm um mês para tomar posse e irão atuar no setor administrativo, escolas e unidades de Saúde de todo o município. A convocação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (24).
O concurso, segundo a PMVV, selecionou novos servidores para cargos de ensino médio e ensino superior nas áreas de Saúde, Educação, setor administrativo e para ingressar no quadro funcional do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). São médicos, enfermeiros, professores, pedagogos, administradores, contadores, nutricionistas, fonoaudiólogos, entre outros profissionais.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Max Filho Prefeitura de Vila Velha Vila Velha PSDB Eleições 2020
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