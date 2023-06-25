Mais de 50 toneladas de milho para as festas juninas no ES

Em junho, mês das quadrilhas (de festa), aumenta a procura pelo milho in natura, ingrediente que é a estrela da culinária desta época do ano. Responsáveis pela produção do cereal já garantiram toneladas para festas em todo o Estado.
A Extrafruti, por exemplo, um dos maiores distribuidores de alimentos do Espírito Santo
, garantiu, para o período de maio a julho, mais de 50 mil quilos do produto, indispensável no preparo de bolos, broas, pamonha e outras delícias típicas do mês de junho.
“Para garantir esse volume de abastecimento no Estado, nosso trabalho começou meses atrás. Trabalhamos com prognósticos baseados em todo um histórico de comportamento de consumo, previsões de safra e outros dados. Nossos parceiros estão bem abastecidos garantindo a festa de todo mundo” , destaca Edilson Soares, um dos compradores da empresa.
O cereal, bastante consumido durante as festas em homenagem a São João, tem propriedades antioxidantes além de ser uma excelente fonte de energia, e vem principalmente de Minas Gerais
e de Mato Grosso
para abastecer o mercado capixaba.
E viva as quadrilhas (de festa)!