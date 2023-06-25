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Leonel Ximenes

Mais de 50 toneladas de milho para as festas juninas no ES

Produto que abastece o mercado capixaba nesta época do ano vem principalmente de Minas Gerais e Mato Grosso

Públicado em 

25 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolo de milho
Bolo de milho, um das guloseimas das festas juninas Crédito: Celita Amaral
Em junho, mês das quadrilhas (de festa), aumenta a procura pelo milho in natura, ingrediente que é a estrela da culinária desta época do ano. Responsáveis pela produção do cereal já garantiram toneladas para festas em todo o Estado.
A Extrafruti, por exemplo, um dos maiores distribuidores de alimentos do Espírito Santo, garantiu, para o período de maio a julho, mais de 50 mil quilos do produto, indispensável no preparo de bolos, broas, pamonha e outras delícias típicas do mês de junho.
“Para garantir esse volume de abastecimento no Estado, nosso trabalho começou meses atrás. Trabalhamos com prognósticos baseados em todo um histórico de comportamento de consumo, previsões de safra e outros dados. Nossos parceiros estão bem abastecidos garantindo a festa de todo mundo” , destaca Edilson Soares, um dos compradores da empresa.
O cereal, bastante consumido durante as festas em homenagem a São João, tem propriedades antioxidantes além de ser uma excelente fonte de energia, e vem principalmente de Minas Gerais e de Mato Grosso para abastecer o mercado capixaba.
E viva as quadrilhas (de festa)!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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