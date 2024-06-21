Maio Amarelo vermelho: aumento de atropelamentos impressiona no ES

Três pessoas morrem em um acidente na BR 259, em Colatina, na última terça-feira (18) Crédito: Carol Silveira

O mês de maio, dedicado à conscientização sobre a paz no trânsito, registrou o recorde de mortes nas vias públicas neste ano no Espírito Santo, com 109 óbitos registrados.

Os dados foram publicados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) na última terça-feira (18). Com esse resultado, maio superou abril, que acumulava o maior número de fatalidades, com 84 casos.

Para piorar, 2024 já tem mais mortes do que o ano passado: 388 ante 338 do mesmo período anterior, o que remete a uma alta de 14,8% nas ocorrências.

O advogado e especialista em segurança pública Fábio Marçal mostrou preocupação com um aspecto cruel dessa verdadeira guerra no trânsito: o aumento dos óbitos causados por atropelamentos no Estado.