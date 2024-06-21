Maio Amarelo vermelho: aumento de atropelamentos impressiona no ES

O mês de maio, dedicado à conscientização sobre a paz no trânsito, registrou o recorde de mortes nas vias públicas neste ano no Espírito Santo, com 109 óbitos registrados.
Para piorar, 2024 já tem mais mortes do que o ano passado: 388 ante 338 do mesmo período anterior, o que remete a uma alta de 14,8% nas ocorrências.
O advogado e especialista em segurança pública Fábio Marçal mostrou preocupação com um aspecto cruel dessa verdadeira guerra no trânsito: o aumento dos óbitos causados por atropelamentos no Estado.
Marçal também mostrou preocupação com o aumento dos óbitos causados por atropelamentos, outro aspecto perverso desta verdadeira guerra no trânsito. "Os dados da Sesp indicam que, até maio de 2023, aconteceram 41 mortes. Agora, no mesmo período, em 2024, já foram 56. É preciso avaliar o que tem acontecido. Isso vai de imprudência de quem dirige e até desatenção de pedestres”, analisou.