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Leonel Ximenes

Maio Amarelo vermelho: aumento de atropelamentos impressiona no ES

Ocorrências fatais registradas neste tipo de acidente, nos cinco primeiros meses do ano, cresceram mais de 36% ante o mesmo período de 2023

Públicado em 

21 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Três pessoas morrem em grave acidente na BR 259 em Colatina
Três pessoas morrem em um acidente na BR 259, em Colatina, na última terça-feira (18) Crédito: Carol Silveira
O mês de maio, dedicado à conscientização sobre a paz no trânsito, registrou o recorde de mortes nas vias públicas neste ano no Espírito Santo, com 109 óbitos registrados.
Os dados foram publicados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) na última terça-feira (18). Com esse resultado, maio superou abril, que acumulava o maior número de fatalidades, com 84 casos.
Para piorar, 2024 já tem mais mortes do que o ano passado: 388 ante 338 do mesmo período anterior, o que remete a uma alta de 14,8% nas ocorrências.
O advogado e especialista em segurança pública Fábio Marçal mostrou preocupação com um aspecto cruel dessa verdadeira guerra no trânsito: o aumento dos óbitos causados por atropelamentos no Estado.
Marçal também mostrou preocupação com o aumento dos óbitos causados por atropelamentos, outro aspecto perverso desta verdadeira guerra no trânsito. "Os dados da Sesp indicam que, até maio de 2023, aconteceram 41 mortes. Agora, no mesmo período, em 2024, já foram 56. É preciso avaliar o que tem acontecido. Isso vai de imprudência de quem dirige e até desatenção de pedestres”, analisou.
A divulgação dos resultados ocorreu justamente na semana em que a violência no trânsito foi amplamente debatida no ES. "Vimos a trágica morte do motociclista na Terceira Pontea colisão que matou uma família inteira na BR 259 em Colatina. São diversas tragédias que vão se repetindo e óbitos tão precoces", lamenta Marçal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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