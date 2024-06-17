Vai uma forcinha aí? A vida dura dos guardas municipais em Vitória

Guardas ajudam a empurrar ônibus no Centro de Vitória e carro na orla de Camburi Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Para três agentes da Guarda Municipal de Vitória , a segunda-feira (17) começou pesada. Literalmente. É que, para dar maior fluidez ao complicado trânsito da Capital, eles tiveram que ajudar a empurrar dois veículos em pontos diferentes da cidade. E um deles era um ônibus. Dureza.

Um dos veículos avariados era um ônibus do Transcol, que enguiçou na Avenida Getúlio Vargas, no Centro , defronte ao Palácio Anchieta . Dois agentes da Guarda de Vitória, auxiliados por operários que faziam um serviço no local, ajudaram a empurrar o coletivo da frente do porto para as imediações da Praça Oito.

Do outro lado da cidade, na Avenida Dante Michelini , em Camburi , um outro guarda municipal, atento e prestativo, deixou a viatura que fazia patrulhamento pela orla e ajudou o motorista de um carro, que estava enguiçado, a levar o veículo para um local mais seguro e que não obstruísse a via pública.

ROTINA AGITADA EM VITÓRIA

São apenas dois exemplos da rotina agitada da Guarda de Vitória. Segundo a corporação, pelo menos 25 ocorrências de trânsito são registradas diariamente na Capital, fora as que não são comunicadas ao Ciodes, mas que são vistas pelos agentes que circulam pelas ruas e avenidas da cidade.

O trabalho desses profissionais, entretanto, vai além. Eles também acompanham a movimentação de entrada e saída de escolas, as saídas pedagógicas de estudantes, orientam o trânsito em caso de pane em semáforos e ainda atendem às demandas via telefone 156.

A Guarda Municipal de Vitória tem em seu contingente 427 integrantes, sendo 221 atuando na segurança ostensiva da cidade e outros 206 na segurança viária, embora as duas funções podem ser exercidas por qualquer agente, em caso de necessidade.