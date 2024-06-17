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Leonel Ximenes

Vai uma forcinha aí? A vida dura dos guardas municipais em Vitória

Se for preciso, como aconteceu nesta segunda-feira (17), os agentes até suam a camisa para empurrar veículos que estão em pane nas vias públicas

Públicado em 

17 jun 2024 às 14:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guardas ajudam a empurrar ônibus no Centro de Vitória e carro na orla de Camburi
Guardas ajudam a empurrar ônibus no Centro de Vitória e carro na orla de Camburi Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Para três agentes da Guarda Municipal de Vitória, a segunda-feira (17) começou pesada. Literalmente. É que, para dar maior fluidez ao complicado trânsito da Capital, eles tiveram que ajudar a empurrar dois veículos em pontos diferentes da cidade. E um deles era um ônibus. Dureza.
Um dos veículos avariados era um ônibus do Transcol, que enguiçou na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, defronte ao Palácio Anchieta. Dois agentes da Guarda de Vitória, auxiliados por operários que faziam um serviço no local, ajudaram a empurrar o coletivo da frente do porto para as imediações da Praça Oito.

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Do outro lado da cidade, na Avenida Dante Michelini, em Camburi, um outro guarda municipal, atento e prestativo, deixou a viatura que fazia patrulhamento pela orla e ajudou o motorista de um carro, que estava enguiçado, a levar o veículo para um local mais seguro e que não obstruísse a via pública.

ROTINA AGITADA EM VITÓRIA

São apenas dois exemplos da rotina agitada da Guarda de Vitória. Segundo a corporação, pelo menos 25 ocorrências de trânsito são registradas diariamente na Capital, fora as que não são comunicadas ao Ciodes, mas que são vistas pelos agentes que circulam pelas ruas e avenidas da cidade.
O trabalho desses profissionais, entretanto, vai além. Eles também acompanham a movimentação de entrada e saída de escolas, as saídas pedagógicas de estudantes, orientam o trânsito em caso de pane em semáforos e ainda atendem às demandas via telefone 156.
A Guarda Municipal de Vitória tem em seu contingente 427 integrantes, sendo 221 atuando na segurança ostensiva da cidade e outros 206 na segurança viária, embora as duas funções podem ser exercidas por qualquer agente, em caso de necessidade.
Precisou de uma forcinha? Eles estão à disposição.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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