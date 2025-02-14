Leonel Ximenes

Livro de CEO capixaba lidera lista nacional na categoria Negócios

Obra será lançada na próxima terça-feira (18) em Vitória

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 11:34

Marcelo Braga no dia do lançamento do seu livro em São Paulo Crédito: Felipe Lorenzini
Marcelo Braga, publicitário e CEO da Liga de Marketing, lançou oficialmente seu livro “Fantástica Fábrica de UAU" pela Editora Gente e já conquistou a liderança de vendas da categoria Negócios, conforme anunciou o ranking da PublishNews, portal especializado em notícias e informações sobre a indústria do livro. Além disso, está em 16º lugar no ranking da Veja, que engloba todas as categorias.
A obra foi lançada nacionalmente no dia 12 de fevereiro, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Publicado pela Editora Gente, o livro é destinado a profissionais que buscam criar experiências impactantes, seja no seu evento, no seu negócio ou na própria vida pessoal.
O livro “Fantástica Fábrica de UAU" é líder de vendas da categoria Negócios da PublishNews, portal especializado em notícias e informações sobre a indústria do livro Crédito: Divulgação
Com prefácio de Luís Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio), e apresentação de Reynaldo Gama, CEO da HSM, a obra apresenta novos conceitos sobre construção de eventos e estratégias que pretendem gerar conexão e encantamento por meio da metodologia da Fábrica de UAU.
O empresário agora segue para uma noite especial de autógrafos na Livraria Leitura, do Shopping Vitória, na próxima terça-feira (18).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

