Livro de CEO capixaba lidera lista nacional na categoria Negócios

Marcelo Braga, publicitário e CEO da Liga de Marketing, lançou oficialmente seu livro
“Fantástica Fábrica de UAU" pela Editora Gente e já conquistou a liderança de vendas da categoria Negócios, conforme anunciou o ranking da PublishNews, portal especializado em notícias e informações sobre a indústria do livro. Além disso, está em 16º lugar no ranking da Veja, que engloba todas as categorias.
A obra foi lançada nacionalmente no dia 12 de fevereiro, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Publicado pela Editora Gente, o livro é destinado a profissionais que buscam criar experiências impactantes, seja no seu evento, no seu negócio ou na própria vida pessoal.
Com prefácio de Luís Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio), e apresentação de Reynaldo Gama, CEO da HSM, a obra apresenta novos conceitos sobre construção de eventos e estratégias que pretendem gerar conexão e encantamento por meio da metodologia da Fábrica de UAU.
O empresário agora segue para uma noite especial de autógrafos na Livraria Leitura, do Shopping Vitória
, na próxima terça-feira (18).