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Leonel Ximenes

Leilão terá veículo (caidinho) por R$ 151,66 e imóvel de R$ 1,5 milhão

Bens que serão leiloados pertencem a contribuintes em dívida com o IPTU e outros impostos municipais

Públicado em 

24 ago 2023 às 15:54
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A sucata da Belina que será leiloada na próxima terça-feira (29)
A sucata da Belina que será leiloada na próxima terça-feira (29) Crédito: Divulgação
Um automóvel Belina 1985 GL por R$ 151,66? Sim, a sucata é um dos bens que serão leiloados no próximo dia 29, às 9h, pela Justiça Estadual de Vitória. No pregão exclusivamente eletrônico, que será realizado pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, também serão colocados à venda mais de 60 lotes, incluindo outros veículos e imóveis residenciais e comerciais, em diversas regiões da Capital.
Os bens irão a leilão por determinação do juiz Anselmo Laranja, titular da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, devido a dívidas de IPTU e outros débitos fiscais municipais.
O bem mais valioso do leilão está localizado no Bairro República. Trata-se de uma edificação com 245 metros quadrados em terreno de 352 metros quadrados, na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, número 20. O imóvel está avaliado em pouco mais de R$ 1,5 milhão, mas com possibilidade de ser arrematado pela metade do preço: R$ 755 mil.

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No mesmo bairro, será leiloado um apartamento de 185 metros quadrados e vaga de garagem, na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 4. Avaliado em R$ 350 mil, o imóvel poderá ser arrematado por R$ 175 mil.
Já no Bairro Vila Rubim, um imóvel da Rua Jonas Nunes dos Santos, nº 23, será leiloado com lance mínimo de pouco mais de R$ 312 mil, metade do valor da avaliação: R$ 625 mil.
Imóvel no Bairro República que está avaliado em R$ 1,5 milhão, mas que poderá ser arrematado pela metade do preço
Imóvel no Bairro República que está avaliado em R$ 1,5 milhão, mas que poderá ser arrematado pela metade do preço Crédito: Divulgação
Além dos mais de 50 imóveis, sendo a maioria com desconto de 50% em relação ao valor da avaliação, também serão ofertados veículos e uma moto.
A listagem completa dos bens e as possibilidades de parcelamento podem ser consultadas no site da leiloeira (www.hdleiloes.com.br), onde também é possível realizar o cadastro para participação e oferta de lances eletrônicos. Os interessados podem obter informações mais detalhadas pelo mesmo site ou então pelo telefone 0800-707-9272.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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