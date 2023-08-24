Leilão terá veículo (caidinho) por R$ 151,66 e imóvel de R$ 1,5 milhão

A sucata da Belina que será leiloada na próxima terça-feira (29) Crédito: Divulgação

Um automóvel Belina 1985 GL por R$ 151,66? Sim, a sucata é um dos bens que serão leiloados no próximo dia 29, às 9h, pela Justiça Estadual de Vitória. No pregão exclusivamente eletrônico, que será realizado pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, também serão colocados à venda mais de 60 lotes, incluindo outros veículos e imóveis residenciais e comerciais, em diversas regiões da Capital.

Os bens irão a leilão por determinação do juiz Anselmo Laranja, titular da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, devido a dívidas de IPTU e outros débitos fiscais municipais.

O bem mais valioso do leilão está localizado no Bairro República. Trata-se de uma edificação com 245 metros quadrados em terreno de 352 metros quadrados, na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, número 20. O imóvel está avaliado em pouco mais de R$ 1,5 milhão, mas com possibilidade de ser arrematado pela metade do preço: R$ 755 mil.

No mesmo bairro, será leiloado um apartamento de 185 metros quadrados e vaga de garagem, na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 4. Avaliado em R$ 350 mil, o imóvel poderá ser arrematado por R$ 175 mil.

Já no Bairro Vila Rubim , um imóvel da Rua Jonas Nunes dos Santos, nº 23, será leiloado com lance mínimo de pouco mais de R$ 312 mil, metade do valor da avaliação: R$ 625 mil.

Imóvel no Bairro República que está avaliado em R$ 1,5 milhão, mas que poderá ser arrematado pela metade do preço Crédito: Divulgação

Além dos mais de 50 imóveis, sendo a maioria com desconto de 50% em relação ao valor da avaliação, também serão ofertados veículos e uma moto.