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Leonel Ximenes

Leilão em Vitória tem Kombi a R$ 300, 7 ambulâncias e outros 22 veículos

Prefeitura da Capital também vai vender quatro viaturas da Guarda Municipal nesta quinta-feira (31)

Públicado em 

31 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Kombi da PMV que vai a leilão
Uma das sete Kombis da Prefeitura de Vitória que serão leiloadas Crédito: PMV
Não é a Kombi elétrica e moderninha do comercial da Elis Regina, mas os saudosistas terão uma chance de ouro de comprar o icônico carro nesta quinta-feira (31) no leilão de veículos considerados inservíveis, promovido pela Prefeitura de Vitória. O veículo, ano 2009/2010, que deixou muita saudade no Brasil, poderá ser arrematado por R$ 300.
Aliás, outras quatro Kombis serão oferecidas no pregão, mas estas têm lances iniciais de R$ 4 mil a R$ 6 mil. Outra atração do pregão é a venda de sete ambulâncias que não estão mais prestando serviços à PMV.
No total, estão sendo ofertados 30 veículos. O mais caro é um ônibus da marca Volkswagen, ano 2010, avaliado em R$ 25 mil. Dois micro-ônibus (R$ 21 mil e R$ 23 mil) e um miniônibus (R$12 mil) também poderão ser arrematados. Quatro viaturas da Guarda Municipal estão incluídas no leilão.
O encerramento dos lances será nesta quinta-feira, a partir das 13h, pela plataforma eletrônica no endereço: https://www.beedz.com.br.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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