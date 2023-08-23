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Alegação improcedente

Conar arquiva processo ético por uso de imagem de Elis Regina em propaganda

Órgão recebeu queixas após Volkswagen usar em comercial vídeo da cantora feito com inteligência artificial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 11:12

Elis Regina renasce digitalmente em dueto com Maria Rita
Elis Regina renasce digitalmente em dueto com Maria Rita Crédito: Reprodução de Vídeo/Volkswagen
O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) pediu o arquivamento do processo que investiga o anúncio em que a Volkswagen usa a imagem da cantora Elis Regina em uma propaganda da marca. O vídeo da artista, que morreu em 1982, foi criado por meio da inteligência artificial.
A representação analisou se foi ético o uso no anúncio de vídeo recriando a imagem da cantora e se era preciso informar ao espectador de que se tratava de uma peça feita por inteligência artificial.
Após sessão virtual, o colegiado do Conar considerou improcedente a alegação de que a figura da artista teria sido desrespeitada, uma vez que os herdeiros dela autorizaram o uso. Além disso, diz o órgão, Elis aparece fazendo algo que fazia em vida.
Os conselheiros também decidiriam arquivar a denúncia sobre uma suposta falta de transparência no uso da inteligência artificial. "No caso específico, foi respeitada, reputando que o uso da ferramenta estava evidente na peça publicitária", disse o órgão em nota.
O processo ético foi aberto depois de queixa de consumidores que "questionam se é ético ou não o uso da inteligência artificial para trazer pessoa falecida de volta à vida como realizado na campanha".
O processo analisou se herdeiros podiam autorizar o uso da imagem de uma pessoa que já morreu para uma peça criada por meio de IA em cenas das quais ela não participou em momento algum de sua vida e que são, na verdade, ficcionais.
Na propaganda, Elis Regina aparece dirigindo uma velha Kombi e, como se ainda estivesse viva, faz dueto com a filha dela, Maria Rita, que comanda um outro automóvel.
A publicidade gerou grande polêmica nas redes sociais. Além do uso da inteligência artificial, foi lembrado que Elis sempre combateu a ditadura militar no país, enquanto a VW apoiava o regime.

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