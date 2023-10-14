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Leonel Ximenes

Lei do ‘xixi grátis”: “Falta bom senso”, reage sindicato dos bares do ES

Entidade criticou projeto de lei que proíbe estabelecimentos comerciais no Estado de cobrar pela utilização de banheiros, mesmo de não clientes

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

14 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Torcedores lotam bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, para assistir Brasil e Camarões pela Copa
Torcedores lotam bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira
O projeto de lei do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) que proíbe bares e restaurantes do Espírito Santo de cobrar pela utilização dos seus banheiros, inclusive de quem não é cliente, foi criticado pelo presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do ES (SindBares), Rodrigo Vervloet.
“Mais uma vez se trata de uma intervenção completamente abusiva do poder público nas atividades econômicas privadas. Estabelece uma obrigação ao empresário que, contudo, é pública”, afirma Rodrigo.

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Para o presidente do SindBares, a iniciativa de franqueamento dos banheiros de bares e restaurantes é das empresas: “Os estabelecimentos têm seus banheiros para atender a sua atividade, no caso de bares e restaurantes, aos seus funcionários e clientes. É possível, sem dúvida, que haja essa oferta pública de utilização dos banheiros, como forma de cortesia, mas é uma decisão de caráter privado”, enfatiza.
O projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa, segundo o dirigente sindical, viola a legislação brasileira. “Qualquer imposição de utilização de espaço privado gratuitamente esbarra nos princípios da propriedade privada, da livre iniciativa econômica, e o que é mais lamentável, é fatal ao bom senso.”

O QUE DIZ A FECOMÉRCIO-ES

A reação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) foi mais diplomática ao projeto de lei, sem criticar diretamente o projeto de Danilo Bahiense. Segundo nota da assessoria da instituição enviada à coluna, o assunto tem que ser mais debatido.
“A Fecomércio-ES ressalta a necessidade de uma discussão mais ampla e profunda sobre o texto, analisando questões importantes como a garantia de segurança dos lojistas sem onerar ainda mais o comerciante, avaliando adequadamente os benefícios e os impactos que pode causar. A Federação está sempre aberta ao diálogo e seguirá acompanhando o assunto”, diz a nota.
Agora a coisa apertou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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