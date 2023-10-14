Lei do ‘xixi grátis”: “Falta bom senso”, reage sindicato dos bares do ES

Torcedores lotam bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira

“Mais uma vez se trata de uma intervenção completamente abusiva do poder público nas atividades econômicas privadas. Estabelece uma obrigação ao empresário que, contudo, é pública”, afirma Rodrigo.

Para o presidente do SindBares, a iniciativa de franqueamento dos banheiros de bares e restaurantes é das empresas: “Os estabelecimentos têm seus banheiros para atender a sua atividade, no caso de bares e restaurantes, aos seus funcionários e clientes. É possível, sem dúvida, que haja essa oferta pública de utilização dos banheiros, como forma de cortesia, mas é uma decisão de caráter privado”, enfatiza.

O projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa , segundo o dirigente sindical, viola a legislação brasileira. “Qualquer imposição de utilização de espaço privado gratuitamente esbarra nos princípios da propriedade privada, da livre iniciativa econômica, e o que é mais lamentável, é fatal ao bom senso.”

O QUE DIZ A FECOMÉRCIO-ES

A reação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) foi mais diplomática ao projeto de lei, sem criticar diretamente o projeto de Danilo Bahiense. Segundo nota da assessoria da instituição enviada à coluna, o assunto tem que ser mais debatido.

“A Fecomércio-ES ressalta a necessidade de uma discussão mais ampla e profunda sobre o texto, analisando questões importantes como a garantia de segurança dos lojistas sem onerar ainda mais o comerciante, avaliando adequadamente os benefícios e os impactos que pode causar. A Federação está sempre aberta ao diálogo e seguirá acompanhando o assunto”, diz a nota.