Julho das Pretas pode entrar para o calendário oficial do ES

A proposta que altera o calendário oficial do Estado é da deputada Camila Valadão (PSOL) Crédito: Fernando Madeira

A deputada Camila Valadão (PSOL) apresentou um projeto de lei que altera o calendário oficial do Estado e institui o Julho das Pretas para resgatar e celebrar a história e a luta dessas mulheres no Espírito Santo.

O Julho das Pretas foi criado em 2013 pelo Instituto Odara, em Salvador, Bahia. A iniciativa tem como objetivo celebrar a luta e as conquistas das mulheres negras, além de conscientizar a sociedade sobre a importância do combate ao racismo e sexismo.

O nome Julho das Pretas foi escolhido em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado em 25 de julho. Essa data marca a resistência das mulheres negras contra o colonialismo, a escravidão e o racismo.

“Nos indicadores relacionados à educação, saúde, acesso à renda e demais itens necessários à manutenção da vida, as mulheres negras ocupam as piores posições, demonstrando assim a necessidade de ampla organização das mulheres para pautar seus direitos e suas lutas”, destaca Camila.