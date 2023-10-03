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Leonel Ximenes

Julho das Pretas pode entrar para o calendário oficial do ES

Proposta está em fase final de discussão na Comissão de Constituição de Justiça da Assembleia Legislativa

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 11:50

Públicado em 

03 out 2023 às 11:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Deputados tomam posse na Assembleia Legislativa do ES
A proposta que altera o calendário oficial do Estado é da deputada Camila Valadão (PSOL) Crédito: Fernando Madeira
A deputada Camila Valadão (PSOL) apresentou um projeto de lei que altera o calendário oficial do Estado e institui o Julho das Pretas para resgatar e celebrar a história e a luta dessas mulheres no Espírito Santo.
O Julho das Pretas foi criado em 2013 pelo Instituto Odara, em Salvador, Bahia. A iniciativa tem como objetivo celebrar a luta e as conquistas das mulheres negras, além de conscientizar a sociedade sobre a importância do combate ao racismo e sexismo.
O nome Julho das Pretas foi escolhido em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado em 25 de julho. Essa data marca a resistência das mulheres negras contra o colonialismo, a escravidão e o racismo.

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“Nos indicadores relacionados à educação, saúde, acesso à renda e demais itens necessários à manutenção da vida, as mulheres negras ocupam as piores posições, demonstrando assim a necessidade de ampla organização das mulheres para pautar seus direitos e suas lutas”, destaca Camila.
O Projeto de Lei (PL) 624/2023 será analisado, de forma terminativa, pela Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa. Se virar lei, entrará em vigor na data em que a medida for publicada no Diário Oficial.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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