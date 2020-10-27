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Leonel Ximenes

João Coser homenageia Lula e diz que admira o líder petista

Candidato do PT a prefeito de Vitória lembrou na sua propaganda na TV os 75 anos do ex-presidente

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:25

Públicado em 

27 out 2020 às 14:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coser com a imagem de Lula na propaganda de TV em Vitória
Coser com a imagem de Lula na propaganda de TV em Vitória Crédito: Reprodução da TV
candidato a prefeito de Vitória João Coser (PT) aproveitou o aniversário de 75 anos de Luiz Inácio Lula da Silva para homenagear o ex-presidente da República durante a propaganda eleitoral das eleições de Vitória, exibida na tarde desta terça-feira (27).
O programa iniciou com agradecimentos a Lula por ações na educação e na saúde no Brasil. Depois, citou que o ex-presidente se dedicou a fazer justiça para o povo e que ele merece esse reconhecimento.
Sem partir para polarizações, Coser fez uma reflexão: “Eu sempre acreditei que na política não existem inimigos e, sim, adversários. Pessoas que pensam diferente sobre a forma de organizar a sociedade, o serviço público e economia”.

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O petista continuou em seu discurso com a ponderação de que é preciso “ir além do que nos separa, para encontrar o que nos une. Superar as diferenças, pois isso nos ajuda a construir, enquanto o ódio paralisa”.
Ao fim do programa, Coser declarou: “Lula tem a minha admiração. É um homem que busca um mundo melhor e mais justo para todos. Parabéns, amigo. Parabéns, Lula”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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