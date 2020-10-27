João Coser homenageia Lula e diz que admira o líder petista

O programa iniciou com agradecimentos a Lula por ações na educação e na saúde
no Brasil. Depois, citou que o ex-presidente se dedicou a fazer justiça para o povo e que ele merece esse reconhecimento.
Sem partir para polarizações, Coser fez uma reflexão: “Eu sempre acreditei que na política não existem inimigos e, sim, adversários. Pessoas que pensam diferente sobre a forma de organizar a sociedade, o serviço público e economia”.
O petista continuou em seu discurso com a ponderação de que é preciso “ir além do que nos separa, para encontrar o que nos une. Superar as diferenças, pois isso nos ajuda a construir, enquanto o ódio paralisa”.
Ao fim do programa, Coser declarou: “Lula tem a minha admiração. É um homem que busca um mundo melhor e mais justo para todos. Parabéns, amigo. Parabéns, Lula”.