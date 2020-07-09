Iphan fará obras emergenciais na igreja do Rosário, em Vitória

Será feita também a pintura externa da igreja e do muro, a instalação de guarda-corpo na escadaria frontal, a recuperação do gramado da área frontal e o replantio da vegetação existente. As obras estão previstas para durar dois meses, mas a data de início depende do resultado da licitação. A construção da igreja do Rosário foi iniciada em 1765 e dois anos depois foi concluída a estrutura principal da edificação.