Iphan fará obras emergenciais na igreja do Rosário, em Vitória

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
lançou hoje (9) o edital de licitação para a contratação de serviços emergenciais de contenção estrutural, drenagem e outros serviços para conservação e acessibilidade da igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizado no Centro de Vitória
, tombada pelo Iphan em 24 de Julho de 1946.
Após as fortes chuvas no mês de maio do ano passado
, o adro (pátio externo) da igreja foi interditado devido à movimentação do solo e rachaduras no muro. O custo da obra é estimado em R$ 350 mil e prevê também a recuperação da rampa metálica existente no acesso posterior do tempo histórico.
Será feita também a pintura externa da igreja e do muro, a instalação de guarda-corpo na escadaria frontal, a recuperação do gramado da área frontal e o replantio da vegetação existente. As obras estão previstas para durar dois meses, mas a data de início depende do resultado da licitação. A construção da igreja do Rosário foi iniciada em 1765 e dois anos depois foi concluída a estrutura principal da edificação.
O projeto de contenção estrutural e drenagem foi contratado pelo Instituto Sincades e os recursos para a obra são provenientes de emenda parlamentar do deputado Amaro Neto
(Republicanos).
Segundo a superintendente do Iphan no Espírito Santo, Elisa Taveira, a Igreja em si não corre risco
. "O risco é de desabamento do muro da escadaria de acesso à igreja, que pode atingir o imóvel ao lado", explica.