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Leonel Ximenes

Iphan fará obras emergenciais na igreja do Rosário, em Vitória

Monumento histórico do século XVIII receberá contenção estrutural, drenagem e outros serviços para conservação e acessibilidade

Públicado em 

09 jul 2020 às 15:31
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Igreja Nossa Senhora do Rosário foi tombada pelo Iphan em 24 de Julho de 1946
Igreja Nossa Senhora do Rosário foi tombada pelo Iphan em 24 de Julho de 1946 Crédito: Iphan
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lançou hoje (9) o edital de licitação para a contratação de serviços emergenciais de contenção estrutural, drenagem e outros serviços para conservação e acessibilidade da igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizado no Centro de Vitória, tombada pelo Iphan em 24 de Julho de 1946.
Após as fortes chuvas no mês de maio do ano passado, o adro (pátio externo) da igreja foi interditado devido à movimentação do solo e rachaduras no muro. O custo da obra é estimado em R$ 350 mil e prevê também a recuperação da rampa metálica existente no acesso posterior do tempo histórico.
Será feita também a pintura externa da igreja e do muro, a instalação de guarda-corpo na escadaria frontal, a recuperação do gramado da área frontal e o replantio da vegetação existente. As obras estão previstas para durar dois meses, mas a data de início depende do resultado da licitação. A construção da igreja do Rosário foi iniciada em 1765 e dois anos depois foi concluída a estrutura principal da edificação.

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O projeto de contenção estrutural e drenagem foi contratado pelo Instituto Sincades e os recursos para a obra são provenientes de emenda parlamentar do deputado Amaro Neto (Republicanos).
Segundo a superintendente do Iphan no Espírito Santo, Elisa Taveira, a Igreja em si não corre risco. "O risco é de desabamento do muro da escadaria de acesso à igreja, que pode atingir o imóvel ao lado", explica.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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