Visitação na Igreja do Rosário fica suspensa após rachadura em muro

Chão cede e causa rachadura em muro de contenção da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Vitória. A CUT, que funciona ao lado, também foi interditada pela Prefeitura de Vitória Crédito: Eduardo Dias

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro de Vitória, que tem 242 anos de história, está fechada para visitação por tempo indeterminado. As chuvas do último final de semana causaram rachaduras no muro de contenção da entrada da igreja. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a escadaria e o pátio da igreja foram interditados por causa do risco de desabamento do muro. A igreja, no entanto, não teve a estrutura abalada, de acordo com o Instituto.

Por causa do risco com o muro, a sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que funciona no prédio ao lado, também foi interditada pela Prefeitura de Vitória. O deslocamento de terra também quebrou parte do guarda-corpo do jardim da igreja.

Your browser does not support the audio element. Visitação na igreja do Rosário em Vitória, é suspensa por risco de deslizamento

Uma placa informando que o prédio da CUT está interditado foi colada no portão de entrada do edifício. Fitas de contenção para impedir a passagem de pedestres foram colocadas na escadaria do Rosário e no jardim da igreja.

Chão cede e causa rachadura em muro de contenção da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Vitória. A CUT, que funciona ao lado, também foi interditada pela Prefeitura de Vitória Crédito: Eduardo Dias

VISITAÇÃO DO PÚBLICO ESTÁ SUSPENSA

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é administrada pela Irmandade de São Benedito do Rosário e pelo Iphan. O secretário da irmandade, Walace Bonicenha, afirmou que a visitação do público à igreja está suspensa por tempo indeterminado.

A medida de segurança foi adotada pois um possível deslizamento da encosta atingiria diretamente a escadaria de acesso ao templo. Bonicenha afirmou que a irmandade já solicitou a avaliação de um engenheiro civil para a elaboração de um projeto para reforma do muro danificado.

"A princípio, a suspensão deve durar de uma semana a 10 dias. Ainda precisamos esperar o laudo da vistoria da Defesa Civil de Vitória. Já entramos em contato com um engenheiro, ele vai visitar o local amanhã (quarta-feira). Um projeto para recuperação do muro será elaborado e depois teremos que conseguir recursos para a obra", explicou Walace Bonicenha.

CUT MUDARÁ DE SEDE TEMPORARIAMENTE

A CUT, que funciona ao lado, também foi interditada pela Prefeitura de Vitória Crédito: Eduardo Dias

O presidente na CUT no Espírito Santo, Jaceir Alves Fernandes, afirma que uma equipe da entidade esteve no prédio para organizar a retirada dos equipamentos e que ainda procuram um novo local para o funcionamento da sede.

"A questão é pelo risco de deslizamento do muro da Igreja do Rosário em cima da CUT, porque tem muito tempo que não se faz manutenção. O chão cedeu uns 10 centímetros e ontem, depois que a prefeitura fez uma vistoria, eles pediram que a gente desocupasse. Ainda estamos localizando um novo lugar para funcionar a sede", explica.

PRÉDIO HISTÓRICO