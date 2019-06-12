Escadaria da igreja Nossa Senhora do Rosário Crédito: Patrícia Scalzer

Mais de três semanas após a forte chuva que interditou o acesso à Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Centro de Vitória, ainda não há previsão de quando o local será aberto para visitação. Por causa do risco de desabamento, a

. A igreja, no entanto, não teve a estrutura abalada. A sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que funciona ao lado da subida ao templo, também foi interditada pela Defesa Civil.

Your browser does not support the audio element. Igreja do Rosário não tem previsão para reabrir visitação, em Vitória

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é administrada pela Irmandade de São Benedito do Rosário e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). De acordo com o Iphan, após a interdição da escadaria, os órgãos buscaram profissionais habilitados na área de engenharia para diagnosticar o problema e propor a solução mais adequada e segura.

Projeto é obra delicada

Laudos técnicos apontaram que apenas o escoramento do muro não resolveria o problema, sendo necessário a elaboração de um projeto prévio para a realização de uma obra delicada. Será necessário fazer a análise do solo, projeto de cálculo estrutural e projeto geotécnico para início das obras.

Sede da CUT Crédito: Eduardo Dias

Com a interdição da área, o escritório da CUT, que fica ao lado da escadaria, mudou de local. De acordo com o presidente, Jasseir Alves Fernandes, a CUT está funcionando provisoriamente na antiga sede do Sindilimpe, na Rua Gama Rosa, porém, o local é provisório.

“Nós temos um prazo, estamos nos organizando para ver como vamos fazer, se teremos que ir para outro lugar. Mas pelo desenho que está lá, teremos que arrumar outro local, não podemos depender daquele prédio, onde as condições são mínimas”, disse.

De acordo com o Iphan, apesar de haver um acesso à igreja pela Rua Pereira Pinto, por segurança, a Irmandade de São Benedito do Rosário decidiu suspender as visitas.