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MURO EM RISCO

Igreja do Rosário não tem previsão para reabrir visitação, em Vitória

Acesso foi fechado pela antiga escadaria após forte chuva na segunda quinzena de maio. Igreja não teve problemas estruturais mas, por segurança, visitação foi suspensa

Publicado em 

11 jun 2019 às 22:50

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 22:50

Escadaria da igreja Nossa Senhora do Rosário Crédito: Patrícia Scalzer
Mais de três semanas após a forte chuva que interditou o acesso à Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Centro de Vitória, ainda não há previsão de quando o local será aberto para visitação. Por causa do risco de desabamento, a
escadaria e o pátio da igreja foram interditados
. A igreja, no entanto, não teve a estrutura abalada. A sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que funciona ao lado da subida ao templo, também foi interditada pela Defesa Civil.
Igreja do Rosário não tem previsão para reabrir visitação, em Vitória
A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é administrada pela Irmandade de São Benedito do Rosário e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). De acordo com o Iphan, após a interdição da escadaria, os órgãos buscaram profissionais habilitados na área de engenharia para diagnosticar o problema e propor a solução mais adequada e segura.
Projeto é obra delicada
Laudos técnicos apontaram que apenas o escoramento do muro não resolveria o problema, sendo necessário a elaboração de um projeto prévio para a realização de uma obra delicada. Será necessário fazer a análise do solo, projeto de cálculo estrutural e projeto geotécnico para início das obras.
Sede da CUT Crédito: Eduardo Dias
Com a interdição da área, o escritório da CUT, que fica ao lado da escadaria, mudou de local. De acordo com o presidente, Jasseir Alves Fernandes, a CUT está funcionando provisoriamente na antiga sede do Sindilimpe, na Rua Gama Rosa, porém, o local é provisório.
“Nós temos um prazo, estamos nos organizando para ver como vamos fazer, se teremos que ir para outro lugar. Mas pelo desenho que está lá, teremos que arrumar outro local, não podemos depender daquele prédio, onde as condições são mínimas”, disse.
> Rachadura em muro da Igreja do Rosário faz sede da CUT ser interditada
De acordo com o Iphan, apesar de haver um acesso à igreja pela Rua Pereira Pinto, por segurança, a Irmandade de São Benedito do Rosário decidiu suspender as visitas.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário tem 242 anos de história. Em 1946 foi tombada como Patrimônio Histórico. O santuário preserva as características originais de sua construção em estilo Barroco e retrata o período colonial do Brasil.

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