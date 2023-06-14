Igreja cristã promove megaevento em 16 fins de semana no ES

Cerca de 5 mil fiéis são esperados no congresso anual das Testemunhas de Jeová que será realizado em Guarapari
, de sexta (16) a domingo (18). No total, serão realizados 16 grandes encontros nos próximos fins de semana até o dia 29 de setembro.
Após três anos de interrupção por causa da pandemia de Covid-19
, cerca de 6 mil congressos da série “Seja Paciente” ocorrerão durante o ano 2023 ao redor do mundo. No Brasil, serão cerca de 600 congressos realizados em 15 idiomas, incluindo o espanhol, o crioulo haitiano, a língua brasileira de sinais e algumas línguas indígenas.
As palestras, vídeos e músicas vão destacar como a Bíblia pode ajudar as pessoas a terem mais paciência. Os que estiverem presentes ainda poderão assistir ao batismo que será celebrado no sábado.
Guarapari é a única cidade do Espírito Santo que vai receber o congresso anual das Testemunhas de Jeová edição 2023, até setembro. A assessoria da igreja diz que, além de fiéis do Estado, neste primeiro fim de semana virão congressistas também de Minas Gerais
e do Rio de Janeiro
.
“A paciência é uma linda qualidade que todo cristão deseja desenvolver em sua vida diária”, defende Marcelo Navarro, porta-voz regional das Testemunhas de Jeová. “Apesar das nossas boas intenções, ter paciência ao enfrentar problemas pode ser um desafio. Por isso, passar três dias estudando como desenvolver essa qualidade será muito bom para todos”, acrescenta.
O congresso na Cidade-Saúde será realizado , a partir das 9h20, no Salão de Assembleias das Testemunhas de Jeová, localizado na Rodovia Manoel Loyola, 7.190, em Guarapari (próximo ao parque Acquamania).